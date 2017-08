Jack Vreeswijk, Frode Alnæs og Kari Rueslåtten til Angvik

GJEMNES: Fra 18. til 20. august er det igjen klart for sommerkonserter i Angvik.

– Det er 17. gang det arrangeres Sommarkonsertane, og i år er det tre konserter ved Angvik Gamle Handelssted og én i Angvik Bedehus, skriver Vegard Indergård i en pressemelding.

Det hele starter fredag 18. august med Frode Alnæs i Angviksalen. På lørdag blir det lunsjkonsert med Kari Rueslåtten, som i disse dager singelen «Spellbound». Den 25. august kommer det nye albumet «Silence is the only sound».

Seinere på kvelden blir det Vreeswijk-aften med Jack Vreeswijk, sønn av den legendariske, svenske trubaduren Cornelis Vreeswijk. Jack Vreeswijk er visesanger, tekstforfatter og komponist. Søndag er det duket for Gro Kjelleberg Solli, Øystein Sandbukt og Erik Fostervoll i Angvik Bedehus.

– Årets konserter byr på stor spennvidde av sjangre og artister, sier Indergård.