Skram den tredje beste dansespelaren i landet

OPPDAL: – Spelemannslaget Dåm og Drag frå Vestnes stilte med to deltakarar, begge i klassa solo spel fele. Her kappast deltakarane om å vere den beste dansespelmannen. Jorunn Marie Remen frå Måndalen deltok i juniorklassa der ho vart nummer to. Britt Elise Skram tok seg først til finalespel som ein av dei fire beste. Deretter vidare til Meisterkonserten på søndag som ein av tre. Det endte med ein tredjeplass for Britt Elise og heider og gode ord til deltakaren frå Romsdal, skriv Møre og Romsdal folkemusikklag i ei pressemelding.

FolkOrg sin Landsfestival er norgesmeisterskap i gamaldansmusikk. Festivalen sammer omlag 2000 spel og danseglade frå heile landet til tevling og sosialt samvær. I år vart Landsfestivalen arrangert på Oppdal av Oppdal spelmannslag.

Romsdal Spelemannslag deltok i klassa lagspel fele som einaste spelemannslag frå vårt fylke. Romsdal spelemannslag har sterke vennskapsband med spelemannslaget i Oppdal og det var difor naturleg for dei å stille i tevlinga. Det endte med ein 13.plass for laget i klassa der Sør-Fron spelemannslag vart vinnar framfor Lom spelmannslag og Mukampen spelmannslag. Marie Skavnes frå Vestnes, no busett i Gausdal, tok ein andreplass i open klasse saman med ektemannen Øyvind Selnes, står det i meldinga.