– Tror på like godt besøk som i 2016

ÅNDALSNES: – Vi selger aldri veldig mange billetter på forhånd. Salget kommer som regel uka før. Men nå ser det faktisk bedre ut enn i fjor. Det virker som folk er klare for Raumarock, sier festivalsjef Dag Inge Landbakk, som ikke ønsker å gå ut med salgstall på forhånd.

– Vi fokuserer ikke mye på forhåndssalget, for vi vet at folk kjøper billetter seint, sier han.

Festivalsjef i fem år

I fjor endte besøkstallet på 7.500, det nestbeste i festivalens 16 år lange historie, kun slått av 2012 da Bryan Adams sto på plakaten og 8.500 besøkte festivalen. Økonomisk resulterte fjoråret i et overskudd på 200.000.

– I år er mitt femte år som festivalsjef og vi har gått i pluss hvert år. På mange måter har festivalen funnet sin størrelse og sin form, med utvidelsen til tre dager, sier Landbakk.

Etter Tindesenteret ble etablert, anslår han at festivalområdet på kaia i Åndalsnes sentrum kan ta opp mot 4.500 publikummere samtidig.

Spent på ny støtteordning

Som mange andre musikk- festivaler har også Raumarock merket en nedgang i sponsormarkedet.

– Flere har falt fra, men fordi vi har et team som jobber utrolig godt, har vi faktisk klart å øke sponsorbudsjettet vårt. Vi nærmer oss nå to millioner, sier Landbakk.

Av offentlig støtte får Raumarock 150.000 kroner fra Kulturrådet. Hva den nye festivalstøtteordningen, som innebærer bortfall av knutepunktstatusen, er Landbakk spent på.

– For vår del tenker jeg at en ny ordning fort kan slå positivt ut. Men det vil vise seg når vi får svaret på søknaden, sier Landbakk.

Den nye musikkfestivalordningen til kulturfondet trer i kraft i 2018.

Over 150 frivillige

Landbakk er ansatt femti prosent som festivalsjef. For øvrig jobber han også i Rocksport Booking, selskapet til kona.

I sommermånedene er det imidlertid fullt fokus på rockefestivalen på Nes.

– Den virkelige oppkjøringen starter mandag, og så holder vi på ei uke, sier Landbakk, og forteller at rundt 150 - 175 frivillige, samt teamledere, er involvert i festivalen.

– Fortsatt trengs flere frivillige, som til nedrigg søndag. Men jeg er ikke bekymret, folk er utrolig flinke til å stille opp, sier festivalsjefen, som ikke sjekker Yr i dagene før festivalen.

– Jeg tar det været jeg får, humrer han.

Red Hot topper lørdagen

Programmessig ser Landbakk, som er rocker i sjela, fram til et «råtass-show» fra Danko Jones og en heftig opplevelse med Honningbarna.

– Over femti prosent skal være rock, men vi må sørge for en god miks. Vi synes det var på tide at Hellbillies får hovedscena. Og at Red Hot, som jeg ikke tror har spilt her før, får avslutte det hele, sier Landbakk, som også ser fram Ung Raumarock og Isaac Elliot lørdag formiddag.

– Magefølelsen er god?

– Ja. Men jeg liker egentlig ikke å snakke om det. Bank i bordet! I denne bransjen tar jeg ingenting for gitt.