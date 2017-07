Jo Nesbø har investert over 100 millioner

Dagens Næringsliv (krever abonnement) har laget en oversikt over Nesbøs investeringer gjennom selskapet Skriveverkstedet AS, hvor forfatteren eier 95,3 prosent. Selskapets årsregnskap for 2016 ble nettopp godkjent, og viser en solid drift med omlag 5,5 millioner kroner i resultat.

Sum egenkapital og gjeld er på knappe 108 millioner kroner. Av dette er 103 millioner investert i finansielle instrumenter, som inkluderer aksjer i enkeltselskaper, aksjefond, obligasjoner og rentepapirer.

Rentepapir og aksjer

Dagens Næringsliv forteller at 55 millioner er plassert i rentepapir og obligasjoner, som beskrives som konservative investeringer.

37 millioner er plassert i aksjer, mens de siste elleve millionene er fordelt på uspesifiserte finansielle instrumenter.

Jo Nesbø er utdannet siviløkonom, og jobbet som opsjonsmegler i DNB en periode før forfatterkarrieren tok av. Dermed skulle det meste ligge til rette for at han vet godt hvor pengene bør plasseres.

I tillegg til formuen i Skriveverkstedet AS, kommer den personlige formuen som i ligningen for 2015 viste en kvart milliard. Ligningen for 2016 er ikke klar enda.

Nesbø har også som kjent gitt et betydelig antall millioner kroner til veldedighet. Harry Hole-stiftelsen som han etablerte i 2008 har nådd 50 millioner kroner, og fikk i fjor 7,6 millioner i inntekter fra bøkene "Hodejegerne", "Blod på Snø", og "Mer Blod".