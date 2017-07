– Viktigste kvalifikasjon: Å styre en butikk.

Det er fylkeskommunen som oppnevner styrelederen til de store kulturinstitusjonene i fylket, det vil si Operaen i Kristiansund, Teatret Vårt og Moldejazz.

– Det heter seg at fylkeskommunen skal gjøre det i samråd med vertskommunen, Molde, men fullmakten er gitt fylkesutvalget. I dette tilfellet ble oppnevnelsen gjort som en ikke-ordinær sak, fordi vi ikke rakk å gjøre den ferdig innen fristen. Men det har vi altså anledning til i ikke-prinsippielle saker, sier Guttelvik.

Eierne oppnevner styremedlemmer

Fylkeskommunen gir tilskudd til stiftelsen sammen med stat og vertskommune i en tredeling, og oppnevner også to styremedlemmer med personlig vara til styret. Også kommunen og representantskap velger styremedlemmer.

– Styreleders periode varierer, mellom to til fire år. Nå har vi hatt en styreleder med sterk fokus på økonomi i Loftheim. Hans periode går ut nå 1. august, og det var viktig for oss å få Stein Berg Oshaug på plass nå, forteller Guttelvik, og legger til at Oshaug gjør flere oppdrag for fylkeskommunen – blant annet som styreleder i Møreforskning.

– Det er mange Høyre-folk som har vært og er representert i styret i Moldejazz?

– Vi går ikke etter parti i det hele tatt. Jeg vet ingenting om verken Loftheims eller Oshaugs partitilhørighet. Den viktigste kvalifikasjonen er å kunne styre en butikk. At man er fra plassen og brenner for festivalen er heller ingen ulempe, sier Guttelvik.

Resten av styret

Stein Berg Oshaug blir leder for et styre som ellers består av nestformann Torgeir Dahl, Monica Molvær, Andreas Risanger Meland, Tonje Dahle Hovde, Øyvind Aasgård, Hege Merethe Gagnat. Vararepresentanter er Daniel Herskedal, Ingunn Sylte, Sidsel Rykhus, Randi Brokstad, Sindre Klykken og Yvonne Wold.

Representantskapet til stiftelsen består av 14 medlemmer og er et kontrollorgan til styret.