Karin Krog fikk Molderosen

Den tiende Morgengrykonserten ble en konsert med overraskelser. For publikum ble det en stor overraskelse at Karin Krog dukket opp og sang «Break of day in Molde», sangen som har gitt navn til konserten som er etablert som en viktig tradisjon på Moldejazz.

- Det var på en vandring ned fra Vardestua at sangen ble til for 49 år siden. For ikke å forstyrre og skape så mye støy i byen ble konserten gjennomført der opp. Vi tok drosje opp, men måtte gå ned igjen etterpå. Det er egentlig fantastisk å se hva som skjedd og at folk kommer ut på konsert så tidlig på dagen. Å se hva den sangen har bragt med seg er veldig moro, sier Karin Krogh som er en av hovedartistene på årets Moldejazz. Hun står på scena med Scott Hamilton og band i Bjørnsonhuset kl. 18 lørdag kveld.

Stappfull park for grytidlig jazz – Den mest fantastiske måten å starte dagen på!

Men også for Karin Krog ble konserten en overraskelse. 80-åringen trodde hun kun skulle i Reknesparken for å synge klassikeren som ble til på en rusletur ned fra Varden på Moldejazz i 1968. Etter at publikum hadde takket jazzdronningen med stående applaus, var det klart for prisutdeling.

Rose med tradisjoner

Molderosen som har vært en fast tradisjon siden 1967 tildeles noen som har bidratt til å gjøre Molde og jazzfestivalen kjent ute i verden. Juryen med Bjørn Frisvold i spissen fortalte fra scena at det i år var svært enkelt å finne vinneren. Det bare måtte bli Karin Krog som nok en gang er med og synger på jazzfestivalen. Da Moldejazz og Istad for ti år siden etablerte tradisjonen med denne grytidlige morgenkonserten på festivalens siste dag, var det nettopp med utgangspunkt i Karin Krogs legendariske moldesang.

- Sangen er med meg overalt. Jeg har sunget den i New York og flere steder i verden. Molde er med meg og det er veldig hyggelig å være her i dag og få Molderosen. Det er en stor ære. Og takk for alle gangen jeg har fått komme til Molde, sa en tydelig overrasket Krog som i likhet med en annen sprek dronning runder 80 år i 2017.