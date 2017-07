– Avvikler ikke museet som festivalscene

På pressekonferansem lørdag formiddag gjorde festivalsjef Hans-Olav Solli, styreleder Willy Jarle Loftheim og nestleder i styret, Torgeir Dahl, en foreløpig oppsummering av årets festival.

– Vi gikk med ryddig økonomi, god egenkapital og solid likviditet. Vi har ikke noe sluttregnskap ennå, men kan si at vi budsjetterte oss litt ned. Vi har gjort noen investeringer, men håper også nå at vi skal komme ut av festivalen med svarte tall, sier styreleder Loftheim og legger til:

– Vi kunne tenkt oss flere billetter solgt. Vi har en minus der nå, før lørdagen er regnet med. Billettsalget generelt sett kunne vi ønske var bedre og da er det Romsdalsmuseet vi mener.

– At bare 3.000-3.500 finner vegen til museet i strålende vær - hvilken betydning får det for neste års festival?

– Ingen, sier nestleder Dahl, og legger til:

– Museet blir ikke avviklet neste år. Men vi må være bevisste balansen der oppe.

Forutsetningen er at vi går i pluss. Det er fryktelig dyrt å rigge der oppe. Ser vi at det ikke kan forsvares, må vi vurdere det, sier Dahl.

16 utsolgte konserter

Festivalsjef Solli betegner festivalen som en stor kunstnerisk suksess.

– Vi har 16 utsolgte konserter og får svært gode tilbakemeldinger på programmet.

Det var gjort store satsinger i år, omfattende prosjekt i forhold til logistikk - det har aldri vært øvd så mye under festivalen. Vi har hatt mange store prosjekter, det ble på mange måter en dobbel residency med Metheny og Iyer som fylte hverandre ut godt, både fysisk og kunstnerisk, sier Solli og legger til:

– Pat Metheny sier at han har hatt et veldig fint opphold. Han mener det han sier, at denne festivalen har en spesiell identitet og står ut blant festivalene i verdenssammenheng, sier Solli, som mener de mange samarbeidene og nye, yngre artister som løftes fram, rettferdiggjør de offentlige tilskuddene.

Kritiske suksessfaktorer

De kritiske faktorene for at Moldejazz skal lykkes er teknisk og praktisk gjennomføring, som Loftheim betegner som veldig god - også politiet er fornøyd -, programmet og frivilligheten. Til tross for svikt i billettsalget på museet, sier Solli følgende:

– Alt tyder på at vi runder de magiske 20.000 antall solgte billetter. Vi har en dag igjen, der alle konsertene kan bidra til at tallet blir bra.

Solli kom også inn på utfordringene i sponsormarkedet.

– Særlig i oljerelatert industri har det vært en veldig nedgang. Det er nedgang i antall sponsorarrangement. Det er veldig synlig for alle. Sponsortelt har blitt publikumstelt på museet. Og publikum har blitt vår viktigste sponsor. Men vi har sett nedgangen og budsjettert deretter, sier Solli.

Pluss i 2016

Etter noen tøffe økonomiske år, ble festivalen refinansiert i 2015. I 2016 fikk stiftelsen Moldejazz et overskudd på 745.000, både på grunn av økte billettinntekter og økt restaurantomsetning. Festivalen gikk inn i 2017 med en egenkapital på 4 millioner kroner. Billettinntektene var på 9,1 millioner kroner, og antall besøkende endte på 26.000 i 2016.