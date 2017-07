- Går mot 3.000 på museet torsdag

På pressebriefen torsdag morgen fortalte festivalsjefen at onsdagen ble en god dag, både kunstnerisk og økonomisk.

- Vi hadde fire utsolgte konserter. Det ble fullt i parken på Mambo Companeros også. Det viser at vurderingen med to konserter på museet er riktig, sier Solli.

Målet er å gå i balanse

Med Magic Mirror-teltet på Rådhusplassen har Moldejazz utvidet tilbudet.

- Vi har altså satset stort. Onsdagen ble viktig for oss på inntektssida. Det ser ut til at vi er i rute. I år har vi budsjettert med et lite overskudd, så målet er å gå i balanse, sier Solli, som mener festivalen har fått til både folke- og jazzfesten, blant annet ved å programmere mer folkelig i Alexandraparken.

3.000 på museet torsdag

Publikumstallet endte på 3500 på Aurora og Sondre Justad på museet onsdag.

- Jeg er fornøyd, men kunne ønsket meg 1500 til, sier Solli. Til torsdagskonsertene med Jarle Bernhoft og band og Tak Mahal/KebMo er det solgt rundt 3.000 billetter.

- Forhåpentlig ender vi opp på rundt 3500 som i går, sier Solli, og legger til:

- Det er helt ufarlig blues vi presenterer. Noe for alle!

TajMahal/KebMo spiller kl 17, Jarle Bernhoft & The Fashion Bruises kl 19.30.