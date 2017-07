Kvinner i kanonform

«Kvinne til kvinne» har de kalt prosjektet, de sju musikerne som hver for seg er blant stjernene på den internasjonale jazzhimmelen. Navnet speiler uttrykket «mann til mann», som ifølge ordboka betyr «en seriøs og ærlig samtale mellom likeverdige parter».

Det er da også en treffende beskrivelse av de musikalske samtalene vi fikk oppleve i et smekkfullt Teatret Vårt tirsdag.

Og når de likeverdige partene hver for seg har skyhøgt nivå, og den musikalske og personlige kjemien sterk, da blir det kanon.

Far fra Hareid

De sju er fra ulike land, men basert i USA. Ingen er norsk, men bandleder Renee Rosnes har far fra Hareid. Så hun innledet med et «kjekt å være i Molde» – før hun og bandet presenterte en rad med standardlåter som de tolket på friskt og fengslende vis, med «Never Will I Marry» og «Yesterdays» først ut.

I en veksling mellom vokale og instrumentale låter, fikk vi både det inderlige og vakre, det forrykende og drivende, det muntre og lekende, og alt framført med teknisk briljans, sterk musikalitet og et så tett og presist samspill at det var umulig ikke å la seg rive med. Skulle det være noe svakere ledd, kunne det virke som om trompetisten ikke hadde samme energi som de andre denne kvelden, men uten at det gikk utover den vidunderlig varme og runde klangen i instrumentet.

Mens enkelte slike «klassiske» jazzkonserter blir litt monotone for mine ører, syns jeg disse sju lyktes godt med å gi hver låt dens egen karakter, og dermed skape den variasjonen som skal til for å holde grepet om publikum.

Den halvannen timen konserten tok, etter forsinket start, gikk dermed rasende fort.

Barokksang - og jus

Vokalisten, Cécile McLorin Salvant, fikk Grammy for Beste vokaljazz-album i 2016 for «For One to Love», og ble nominert for «WomanChild» to år før. Hun synger med et uvanlig spekter av ulike klangfarger. Salvant, som er fra Florida, har bakgrunn i klassisk sang, men ble «jazzifisert» da hun dro til Frankrike som 18-19-åring for å studere barokksang – og juss. Den bakgrunnen har kanskje bidratt til repertoaret hun benytter seg av i klanglig uttrykk: mjuke vibrato eller skjærende hardt; infantilt flatt eller fyldig og varmt; kraftullt mørkt, eller glansfullt lyst. De ulike stemningene lar hun springe ut av innholdet hun formidler.

Prosjektet «Woman to woman» har vært på tre ukers turné i Europa, og satte punktum i Molde. Klarinettisten og pianisten var tydelig grepet da de takket for samværet. «Det er mye kjærlighet her på scena,» sa Anat Cohen, før hun smøg seg inn i en spøkefull og sensuell klarinettsolo på en Fats Waller-låt.

Etter siste låt nektet publikum å gi seg med det, og fikk et verdig punktum med en Cole Porter-låt.

PS: En festival gir musikere mulighet til å høre hverandre. I trappa (ja, det var smekkfullt) sto selveste Herbie Hancock og nikket, klappet og smilte.

Hancock, med utsolgt konsert i Bjørnsonhuset onsdag, sa dette i samtale med Budstikkas fotograf etterpå: Likte du det? Oh, yes! Var det bra? Mer enn bra. Det var utrolig.

Anmeldt av Marit Heiene