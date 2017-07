Klart til sommervibber på Romsdalsmuseet

Riggingen er snart i havn, paraplyene pryder festivalområdet og det gjøres klart til å motta både artister og publikum. Først ut i dyden er Sondre Justad kl. 17:00, mens Aurora følger på kl. 19:30.

Sol gir lengre kø for konsertbilletter

Det er ventet særlig mange unge til kveldens konsert. Køen utenfor Jazzbutikken synes å bli lengre nå som finværet er til stede. Hans-Olav Solli, festivalsjef på Moldejazz, bekrefter at det har kommet oppjusterte salgstall for billetter til museet. 2300-2400 til onsdag, og rundt 2000 til torsdag.

Ådne Kjersheim (17) fra Oslo er en av de som står i køen for å kjøpe billetter til Romsdalsmuseet.

- Nå som sola steker må jeg jo ta meg en tur på konsert. Jeg skal på Bernhoft og the Taj Mahal i morgen.

Han legger til at Bernhoft er favoritten og at han har noe særdeles spesielt ved seg. Søsteren skal derimot på Sondre Justad og Aurora i kveld. Hun har en forkjærlighet for «Riv i hjertet».

Fargerik lounge

Scenen står klar, lydprøver settes i gang og loungen for publikum pyntes klar til konsertstart. 23-åringene Brage Ditlefsen Aag og Malin Arnesen Nilsen jobber som frivillig. De henger opp paraplyer og lyslenker i teltet som skal bli en lounge for konsertene på Romsdalsmuseet.

- Hvordan skal det se ut?

- Det skal være en bar i det ene hjørnet samt en hel masse pynt hengende fra taket, sier Aag.

Nilsen, som står på en stige for å henge opp en gul paraply, legger til:

- Og så skal det være veldig bredt utvalg av øl. Til mat blir det en deilig sweet & sour Thaigryte.

Aag forklarer at det meste av riggingen er klart nå, til tross for at teltene kom litt sent opp i går. På gresset er det oppblåsbare sofaer i alle regnbuens farger.

- Nå skal vi bare ta oss en kaffe, etterfylle disse sofaene og ta opp «veggene» på teltet slik at det blir litt lysere her inne. Vi ser fram til å se det ferdige resultatet og at folk tar loungen i bruk i dette muntre været.