- Er optimist når finværet kommer

Det opplyser festivalsjef Hans-Olav Solli.

Fire museumskonserter

Onsdag 19. juli er det Sondre Justad og Aurora som står på museets utendørsscene, mens det torsdag 20. juli er klart for blueslegendene Taj Mahal og Keb Mo og Jarle Bernhoft and The Fashion Bruises.

- Jeg er veldig optimist med tanke på billettsalget når finværet kommer. Jeg tror det vil doble seg, og da vil vi være fornøyd, sier Solli.

Tak på 5.000

Maksimalt antall publikum på museet er 5.000.

- Vi kommer til å stoppe salget hvis vi når taket, det er greit å være klar over, sier Solli, som tror folk vil se godværet før de kjøper billett.

Yr melder 18 varmegrader og lettskyet vær onsdag, og 23 grader og strålende sol torsdag. Det gode sommerværet skal vare ut i neste uke.

Moldejazz opplyser for øvrig at portene på museet åpner kl 16, og at første konsert spilles i gang presis kl 17. Det betyr at Sondre Justad spiller kl. 17 og Aurora kl. 19.30 onsdag, mens Taj Mahal og Keb Mo spiller kl. 17 torsdag og Jarle Bernhoft & The Fashion Bruises kl. 19.30.