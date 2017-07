Har du sett alle de fargerike paraplyene?

MOLDE: Bak det fargerike konseptet i det ellers grå været står Freya Busby (33), konseptutvikler på Teatret Vårt og Moldejazz. Hun er opprinnelig fra en liten landsby ved South Hampton i Storbritannia. Etter 12 hektiske år i London flyttet hun til Haugesund og Kristiansand før hun slo hun seg til ro i Molde. Her fant ut balansen i livet, blant fjell og fjorder.

Idé fra gågate i Portugal

Busby sitter på Kafé Kurt med regnjakka på og en varm kaffekopp i hendene i det som kan beskrives som sommerlige omgivelser. Under bordet, som er prydet med blomster, er det grasmatter. I taket henger lyslenker og dekor, mens jazzmusikken spilles i bakgrunnen.

Det er ikke bare inne det er Hawaii-vibber. Ute i Storgata titter publikum opp mens de venter på paraden. Ikke mot gråværet eller regnet, men mot de fargerike paraplyene som pryder gata.

– Hvordan fikk du ideen til paraplyene?

– Paraplykonseptet er et resultat av mye inspirasjon. For det første fikk jeg se at «Magic Mirror-teltet» hadde en paraplyformasjon i taket. Hun legger til at paraplyer er klassisk «New Orleans» og kjent i jazzparader. Konseptutvikleren har også fått mange ideer fra Instagram.

– Jeg ble veldig inspirert av en gate i Portugal med paraplytak. Man kan rett og slett bli inspirert fra et konsept i Portugal og gjøre det til sitt eget i Molde.

Freya tenkte å kanskje gi Rosepiken på Rådhusplassen en paraply også, men la fra seg ideen etter hvert.

– Mange av statuene i Molde er ikoniske i seg sjøl, så jeg lot det være. Statuen i Alexandraparken, derimot, har fått en paraply!

Skattejakt

I tillegg til at paraplyene fungerer som pynt skal de også ha en veiledende funksjon. Da Freya begynte å jobbe for Moldejazz i fjor slet hun med å finne fram til Romsdalsmuseet. Det ville hun gjøre noe med i år.

– Jeg har laget en skattejakt, noe som er hjelpsomt for turister og morsomt for barn. Hvis man følger paraplyene opp Plassen-trappa kommer man til Romsdalsmuseet, mens paraplyene gjennom Storgata viser vegen til Bjørnsonhuset.

Hun legger til at man kan få kjøpt paraplyene i jazzbutikken.

– Vi hadde aldri klart dette uten det fantastiske scenograf-teamet og Promo Molde som har sponset oss med 500 paraplyer.

Responsen på paraplyene er oppløftende.

– En liten jente ble svært entusiastisk da hun skjønte vi skulle henge opp paraplyer. Hun spurte mora si om de kunne følge dem hele vegen til Romsdalsmuseet.

Det er nettopp det formålet til Freya er: å lage en stemningsrik festival for store og små.