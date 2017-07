– I Molde for å hente gode ideer

Litt før klokka ett ble den 57. festivalen i rekken offisielt åpnet av kulturministeren i Alexandraparken.

- Dugnadsviljen i Moldejazz står sterkt. Hvert år bidrar opp mot 1000 frivillige. Frivilligheten på festivalen har blitt smått legendarisk, sa Helleland i sin åpningstale - og la til at hun ble hentet på flyplassen av Miles-sjåføren selv, Svein Åge Johansen, søndag kveld.

Vil hente tips

Høyre-statsråden fortalte at hun tilbringer tre dager i Molde, og måtte kuppe familiens planlagte Frankrike-ferie da hun ble forespurt å åpne festivalen.

– Jeg er veldig stolt, som kulturminister og nabo, over å få markere starten på årets festival. Hva er vel Paris og den franske riviera mot de store øyeblikk og opplevelser vi får her i Molde, sa Helleland, og fortalte at hun også er i Molde for å hente tips.

– Regjeringen jobber med ny frivillighetsmelding og jeg er også her for å hente ideer, sa Helleland.

Grå åpningsdag

Åpningen ble som vanlig blåst i gang fra hotell Alexandra med kulturministeren, festivalsjef Hans-Olav Solli, ??, Jazzlogen og dansere i front.

Og så ordfører Torgeir Dahl og festivalsjef Solli talte fra scena i parken, der Anitra Therese Eriksen er konferansier for 25. året. Musikalske innslag var ved Årets Artist in Residence Vijay Iyer, fjorårets jazzstipendiatvinner Espen Berg og saksofonist Steve Lehman.

Festivalen kunne også by på en overraskelse fra scena: Jazzgitarlegenden Pat Metheny hadde selv bedt om å få si noen ord.

– Jeg er virkelig glad for å være tilbake. Første gang jeg var her, var i 1974, med Gary Burton. Det gjorde et uutslettelig inntrykk. Moldejazz er en av de store festivalene i verden, sa Metheny.