VIDEO: Smekkfull og svingende jazzmesse

Som vanlig var domkirka helt full på den tradisjonsrike jazzmessa dagen før Moldejazz-åpninga. Og som så ofte var det Storyville Storband under ledelse av Einar Strande som gjorde gudstjenesten særlig svingende. (Se video i vinduet over.) I år var Moldekoret med som forsangere og med egne innslag, og også Steinkopf Trio med Elisabeth Lid Trøen. På galleriet satt domkantor Tone Synnøve Øygard Steinkopf på orgelkrakken med overblikk over det hele.

Det åpnet med en dempet intro, før storbandet skiftet til en heftigere taktart, prosesjonen skred inn, og «Vår Gud han er så fast en borg» bygde seg opp til en svingende utgave av den kjente salmen av selveste Martin Luther. Han er årets store navn i et Europa som markerer 500 år for munkens 95 teser, en begivenhet som endret Europas historie.

Sokneprest Grethe Lystad Johnsen innledet med å trekke paralleller mellom livet og jazzen:

– For begge deler er det viktig med kreativitet og improvisasjon, sa hun.

Biskop Ingeborg Midttømme holdt prekenen på Aposteldagen, etter bibelteksten om Peter og fiskefangsten: Etter en natt uten fisk, var han og mannskapet skuffa og fortvilt. Så kom en kar de knapt kjente og ba dem dra ut igjen, og kaste garnet på andre siden av båten. Evangelisten Lukas skriver at de da fikk så mye fisk at garna holdt på å revne.

– Når vi går på Jesu oppdrag, kan det føre oss til steder og tider vi ikke ville valgt sjøl. Men vi er ikke alene. Og Jesus ber oss om ikke å være redde, sa hun blant annet.

Blant salmene utover i gudstjenesten var også noen av perlene som har vært mye brukt «jazzlitteraturen» – Oh, When the Saints, og Amazing Grace.

Førjazzkonsert søndag kveld

Søndag kveld kl. 20 er det førjazzkonsert i domkirka med de samme musikalske kreftene som under søndagens høymesse.

Konserten inngår i serien Lutherjazz, med musikk av Olav Arne Steinkopf.

(VIDEO: Marit Heiene)