Med lekende syn på død og religion

I en lys og romslig industrihall ved Grandfjæra skal omtrent 100 kunstverk opp på veggene til helga og til jazzfestivalen.

Petter Haakon Pettersson, grunnlegger av Maerz Contemporary, stirrer opp på de 25 meter høge veggene. 2 x 40 løpemeter av dem skal dekkes med kunst. 20 år med kunst i Molde skal nemlig feires med presentasjon av eldre og nyere arbeid fra et 50-talls kunstnere.

Variert uttrykk

– Det industrielle gir et interessant estetisk perspektiv på bildene, sier han.

Han forklarer at maleriene, graffitien og urban art-kunsten har svært varierende uttrykk, og at det industrielle underbygger variasjonen.

– Ny kunst er mer innovativ

Kunsten har ikke én fasit, mener Pettersson.

– For det første kan kunst ha det formål å være dekorativ. Altså, fylle opp et miljø hjemme eller i det offentlig rom. For det andre, sier han, kan kunsten være litt som i gamle dager; den kan dokumentere sin samtid.

– Før sa kunsten i liten grad noe om hva morgendagen ville bringe. Nå til dags er kunsten mer innovativ og tenkende.

Fra Galleri Pettersson til Maerz

Galleriet har deltatt på messer blant annet i Danmark og Tyskland. Siden 2010 har galleriet hatt fast representasjon i Berlin. Navnet Maerz er inspirert av kunstretningen Merz, grunnlagt av den tyske multikunstneren Kurt Schwitters som i mellomkrigsårene oppholdt seg i moldeområdet.

– Hvilke kunder har dere?

– I Norge har Maerz kunder i hele landet, og store bedrifter som Statoil, Norsk Tipping, Veidekke, SR Bank, Stavanger kommune og Storebrand er blant Maerz’ faste kunder.

Pettersson viser stolt fram et grønt og hvitt glassmaleri kalt «Girl in the woods» av den velkjente kunstneren Tomas Colbengtson fra Tärnaby i Sverige.

– I anledning Sametingets 100-årsjubileum ga Stortinget to av Colbengtsons maleri i gave. Det er stort!

Sosial debatt i kunstform

I tillegg til de mange tradisjonelle maleriene, satser Maerz i år på en egen urban art-portefølje.

– Tidligere var street art-kunstnere sjøllærte uten akademisk bakgrunn. Du vet, rampegutter og rampejenter som begynte på bakrommet hjemme. Nå har flere urban art-kunstnerne tung teoretisk kunstutdannelse.

Pettersson tar tak i et overraskende livlig og kontrastfylt dødninghode og går fram i lyset i den romslige industrihallen.

– Various and Gold, en kunstnerduo fra Berlin, har for eksempel studert på prestisjeskoler i kunstverden. De håndterer på ulike måter sosialt framtredende temaer som arbeid, migrasjon, kjønn, død og religion på en lekfull og intuitiv måte.

– Urban art er kompromissløst

Pettersson mener street arts oppgave er å dokumentere samfunnet og si fra hva som ikke er helt i orden.

– Vet kunstnere at de har mulighet til å provosere til handling i samfunnsrommet?

– Ja. Men skal man starte som kunstner, så tror jeg ikke det er lurt å starte slik. Det er ikke alle som vil ha en knyttneve i trynet på Donald Trump hengende på stueveggen sin, avslutter Pettersson.