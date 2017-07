Moldejazz satser på en mer intim nattjam

Jamming er selve essensen av jazz. Se for deg et lite lokale fylt til randen av svette jazzentusiaster. Røyken ligger tett i den dunkle belysningen. Foran publikum står et jazzkomp og spiller det de føler for. I en årrekke har Moldejazz arrangert nattjam inn de sene nattetimer. Kveldene i Alexkjelleren går det fremdeles historier om når jazzuka nærmer seg. De siste åra har jammen foregått inne i Storyville. Men lokalene er ikke intime nok.

– Under nattjammen på Storyville-scena er avstanden mellom musikerne og publikum for stor. Det skal være intimt på jam. Vi har tatt grep for å gjøre den tilgjengelig, sier Moldejazz-produsent Therese Østby Haugen.

Nærkontakt

I foajeen er golvet flatt, og plassen mindre. Der får publikum nærkontakt med artistene. Men sjansen er stor for at du allerede har sett eller hørt noen av artistene tidligere. Arne Torvik, Kristoffer Eikrem, Rino Sivathas med flere. Målet er at jazzkompet skal bruke kontaktene sine i musikkbransjen til å skaffe flere gjesteartister til jammen.

– Vi har et håp om at flere av artistene på Moldejazz tar turen til Plassen for å jamme med oss etter å ha spilt konserter rundt om i byen. Vi ønsker oss flere gjesteartister hver eneste kveld. Det hadde vært skikkelig tøft, sier Arne Torvik.

Samlingspunkt

Han forteller at jazzkompet består av unge og eldre lokale artister, som kjenner hverandre, og har spilt sammen tidligere.

– Alle er fra samme sted, og har kjennskap til hverandre. Det gjør noe med samspillet vårt, sier han. Både Torvik og Haugen håper foajeen kan bli et samlingspunkt under festivalen.

– Storyville er et fantastisk konsertlokale, og funker bra når du vil sette deg ned og lytte til musikk. Men for oss var det viktig å få løftet jammen ut av Storyville. Vi var innom flere aktuelle lokaler, før vi kom fram til foajeen. Jeg tror det kan bli veldig spektakulært der når mange mennesker er samlet og det er tett og klamt. Jeg håper folk som går forbi utenfor kan se livet som foregår der inne, og tenke at der ønsker jeg å være. Jeg er veldig spent på hvordan det blir, sier Torvik.