Ingen pris på Vikebukt-damen

Knekte endelig finalekoden Anita Nyhagen har fått med seg samtlige revyfestivaler på Høylandet siden hun debuterte i den settingen i 1999. Først i år lyktes det for Vikebukt-damen å ta seg til finale.

95 revynummer knivet om 15 plasser etter at de fem som fikk publikumsprisen på sine respektive forestillinger var klare. Nyhagen var både glad og stolt da hun fikk beskjed om at det var funnet plass for hennes monolog.

Hun har stått på lokale revyscener siden tidlig på nittitallet og har hentet heim mange priser både i Humorfestivalen i Hemne, Gapskratten i Tresfjord og andre steder. Men har slitt med å knekke den berømmelige finalekoden på Høylandet. I år kom imidlertid den beskjeden hun ikke har fått før i den revygale bygda i Nord-Trøndelag

– Jeg var så avslappet i minuttene før jeg skulle på scenen at jeg var spent på om jeg hadde nok tenning til å prestere. Det hadde jeg heldigvis, sa Nyhagen som fikk god respons fra publikum med en gang.

– Det ble ingen pris, men jeg er fornøyd med opplevelsen og innsatsen, og gode tilbakemeldinger, sier Nyhagen til rbnett etter finalen.