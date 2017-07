Bjørnsonfestivalen og Dagbladet kårer Norges beste sangtekst

– Sangteksten er den mest populære litteratursjangeren vi har. Samtidig snakkes det lite om hva som gjør sanglyrikken god, sier Arne Borge, litteraturkritiker og kunstnerisk rådgiver i Bjørnsonfestivalen.

Dette ønsker Bjørnsonfestivalen å gjøre noe med. I samarbeid med Dagbladet kårer de den beste norske sangteksten etter 1945. Det er første gang en slik kåring finner sted i Norge. En jury har plukket ut de 30 beste sangtekstene, som spenner fra Alf Prøysen til Vilde Tuv, fra Erik Bye til Jokke & Valentinerne, fra Kari Bremnes til Karpe Diem.

– Det er gode grunner til å gjøre dette nå, påpeker Borge. Å skrive på norsk har igjen blitt naturlig for norske artister. Og så har jo som kjent Bob Dylan fått Nobelprisen i litteratur, noe som minner oss på at sanglyrikken ikke står tilbake for annen litteratur.

Fra lørdag 8. juli kan folket stemme på sin favoritt på Dagbladets nettsider www.db.no/sangtekst og på Facebook. Avstemningen stenger søndag 13. august, og vinneren kunngjøres på arrangementet Tidenes norske sangtekst under Bjørnsonfestivalen, fredag 8. september, kl. 17:30. Her blir det også en minikonsert med Knut Marius Djupvik og bandet JOSAH, som framfører de fem beste sangene.

Juryen har bestått av Frida Ånnevik, låtskriver og artist; Gisle Selnes, professor i allmenn litteraturvitenskap og forfatter av boka Den store sangen: Kapitler til en bok om Bob Dylan; Sigrid Hvidtsten, kulturredaktør i Dagbladet. Arne Borge har ledet juryen.