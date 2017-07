Skyhøyt billettsalg!

25. og 26. august arrangeres Skyhøyt-festivalen for første gang. Det ble først lansert at festivalen skulle avholdes på Molde lufthavn Årø, men for kort tid siden ble det kjent at den flyttes til området mellom Aker stadion og Seilet.

Med store artister som Nico & Vinz, Matoma, Röyksopp og Kvelertak på plakaten er det duket for en musikkfestival med stor bredde. Akkurat slik festivalsjef Pål Henning Ilstad vil ha det. Det er solgt over 1000 billetter til festivalen, og han tror det kommer til å bli utsolgt.

– Moldensere sitter som kjent litt på gjerdet når det gjelder å kjøpe billetter på forhånd, men når vi har solgt såpass bra til nå, tror jeg det kommer til å bli utsolgt. Men det aller viktigste for oss, er at vi får en god gjennomføring av selve festivalen, sier han.

Målgruppa for Skyhøyt er folk i alderen 18 til 35 år. Nettopp derfor tror Ilstad variasjon i sjanger og artister er så viktig.

– Vi ønsker å booke artister som er populære på listene, men samtidig forsøker vi å favne bred, sier han.

Positive reaksjoner

Reaksjonene har vært positive til festivalflyttingen.

– Å ha festival på flyplassen er spektakulært, men på grunn av diverse utfordringer måtte vi flytte den i år. Men vi skal få til noe på flyplassen i framtida. Det er helt klart, sier han. Ilstad tror flyttingen av festivalen kan være en av årsakene til at billettsalget har tatt seg opp.

– For mange oppsto det flere utfordringer som måtte løses for de kunne kjøpe billetter til en festival på flyplassen. Hvordan kommer vi oss dit? Hvordan kommer vi oss hjem? Hvor skal jeg parkere bilen? I sentrum har man ingen av de utfordringene, sier han. I tillegg tror Ilstad studentene kan stå for en del solgte billetter.

– Vi er så heldig at vi får med oss studentene. De har akkurat kommet tilbake til byen da festivalen starter, og vi er utrolig glad for at vi får den boosten. De er med på å lage mye liv, sier han.

Skyhøyt-sjefen er ikke nervøs i forkant av debuten.

– Så lenge jeg har kontroll, blir jeg ikke nervøs. Jeg gleder meg skikkelig, sier han.