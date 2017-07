Satyricon til Oskar Sylte?

Det har vært kjent ei stund at det norske black metal-bandet, Satyricon, kommer til Molde 22. november. Men konsertlokalet har inntil videre vært ukjent. Nå bekfreter imidlertid arrangør Pål Henning Ilstad at Skyhøyt live scene har vært i kontakt med Oskar Dag Sylte Jr, og at han er med på notene.

– Vi jobber fremdeles med de siste detaljene angående konserten, men regner med at det skal gå i orden, sier Ilstad.

Skyhøyt live scene er "lillesøsteren" til Skyhøyt-festivalen og arrangerer enkeltstående konsertopplevelser og andre arrangement. For Ilstad er det et mål å finne alternative konsertarena. – Vi synes det er gøy å utforske området. Finne nye steder å arrangere konserter. Det gjør noe med opplevelsen, sier han.