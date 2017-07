Venter flere utsolgte konserter før festivalstart

13 dager før Moldejazz 2017 åpner, opplyser festivalsjef Hans-Olav Solli at den første konserten i det nye tilbudet i Magic Mirror-teltet på Rådhusplassen er utsolgt. Det er konserten med Ytre Suløens Jass-ensemble tirsdag 18. juli.

Ytre Suløen skal også spille mandag i det nye teltet sammen med Tricia Boutté og gjesteartist Leon «Kid Chocolate» Brown.

Resten av uka onsdag 19/7 til og med lørdag 22/7 er det Ranky Tanky fra Sør-Carolina i USA og gjenforente Dixie som spiller i teltet.

Tre utsolgte

Fra før er det to utsolgte konserter til årets festival: Herbie Hancock og Pat Metheny/ Arild Andersen/Gard Nilssen.

Festivalsjefen sier til rbnett at det ligger an til at flere konserter blir utsolgt før festivalstart i uke 29.

– Kirkekonserten med Sigvart Dagsland og Tord Gustavsen nærmer seg utsolgt. Billettsalget til Edvard Hoem med Jon Pål Inderberg Trio skjøt også fart etter at de ga en smakebit i forbindelse med byjubileet i Molde, sier Solli.

Han trekker også fram konserter i Bjørnsonhuset selger bra, Pat Metheny og Trondheim Jazz Orchestra på fredag og Karin Krog på lørdag.

Museumskonserter

De store utekonsertene er på Romsdalsmuseet med Aurora og Sondre Justad på onsdag og Jarle Bernhoft og TajMo på torsdag.

– Hvordan går billettsalget til disse konsertene?

– Vi ligger bra an. Men det er litt slik det bruker å være, at billettsalget til museumskonsertene ikke tar av før siste uka før festivalen. Ikke helt uventet er det solgt mest til Aurora og Sondre Justad, som er mer for ungt publikum. I år har vi jo også kulturrabatt for ungdom til alle konserter, sier Solli.

– Er alt nå i rute før festivalstart 17. juli?

– Det er alltid noen utfordringer, men det er vi vant til å takle. Men det er alnge dager på kontoret nå for de som jobber i administrasjonen, medgir festivalsjefen.