Rabalderhumor og folkefest

Med pappkasser, julegavepapir og relativt godt diksjonerte humorsanger for store og små, i økende aldersklarering fra 12 år via 25 år til 90 års-grense fikk de en full festivalplen til å gapskratte av sine først og fremst verbale sprell.

(Se bildekarusell øverst).

Ordfører'n, Erna og kongen

Rikshumorist Egil Hegerberg og hans kumpan Aslag kranglet ikke bare med hverandre, men også med barna som var i behagelig nær krangleavstand foran scena, og spesielt Egil framstår som en gjennomført upedagogisk og særdeles engasjerende kranglefant som hisser på seg 6-12-åringene, men som også serverer melodiøse, poengterte, overraskende og fengende sanger.

Unnskyld!

Trommis og medsanger Aslag sa opp jobben sin på scena, da han fikk nok av sin venns pengegriskhet og manglende empati, men via et lite ekstra vaktmesterjobbengasjement for rabalderfestivalen, og gjennom et helt nødvendig lite ord; UNNSKYLD! (som falt Egil svært vanskelig å si, men som han til slutt sa) så skværet de opp igjen, og alt var nesten på stell.

Egne og Egners groteske

Via noen kjente Egnerviser om knekte hjørnetenner og hoder som ramler av, så tok det vel litt av i en avsluttende og ikke helt "barneriktig" vise om en viss Arne det slett ikke gikk bra for. Så kan man bare håpe på at Egils fistelstemme klarte å dekke over det makabre og som sagt ikke helt "barneriktige" innholdet. Ellers var det morsomt.

Meningsfullt tull

Amtmannens døtre fikk ikke sparken, for de hadde sin egen flotte spark på scena. Og i et meningsfullt eventyrdrama inklusive en forskermamma, noen kranglende pingviner, en streng inspektør, en bæsjende far på utedo og ei herlig, fargerik keramikkdame pluss pluss så endte de opp med det stikk motsatte av Egil og Aslag-showet, med et ja til livet og med den sprelske Rabalderfestivallåta som et verdig punktum for showet.

Barn og voksne på alvor

Amtmann Leths Døtre har gått inn i Moldes kulturliv som en gratinert potetrett, brukelige, smakfulle, harmoniske og fornøyelige både for store og for små. Og i denne "barnelige" settingen har de masse visuelt og auditivt krydder som får publikum til å humre, flire og klappe, trampe og vrikke med. Uten å "fjasprate" ovenfra og ned, men ved å kle seg i roller som på enkelt vis anskueliggjøres via hodeplagg og visuelt enkle effekter. Men samtidig noen halvkryptiske hint som gjør det humoristisk medrivende for voksne og.

Vipps og ikke nips

Vi snakket med de to Røde Kors-vaktene som bare hadde godord å si om hele festivalen og om hvor lite krøll som hadde vært. Ei svimmel dame og en plasterlapp var alt de kunne brette om.

Andre voksen går rundt og smiler og lurer på hvorfor i all verden denne "oasen" i Molde ikke har vært brukt til noe lignende før. Og de kan stå og prate sammen mens barna også mingler og går fra den ene aktiviteten til den andre med sine "stempelkort", som de får fylt ut. Eller springer opp og ned, for her er det oversiktlig og innenfor trygge arealer.

Logistisk og betalingsmessig fungerer det tilsynelatende bra også. Uten kluss i vekslinga, for nå er VIPPS'en kommet over kaffe- og sveledisken og. Og forøvrig; veldig lite kjøpepress med pipende, luktende, blinkende og sprettende ting, slik som mange andre festivaler kjører på...og blir overkjørt med.

Utover søndagen blir det masse som skal skje, og en smilende Rabaldersjef Eivind Fadnes ser med senkede skuldre og med tilfredshet på at folket strømmer til - også på dag to.