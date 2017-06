«Lærlingan» på englandsfart

En lystig, men bemerkelsesverdig avslappet gjeng sto mandag klar for avreise til magiske London. Og det er 11. gang, forteller Lærlinge-far Rolf Magnus Orø.

– Ja, dette blir like spektakulært og innholdsrikt som før, og vi skal på «Phantom of the Opera» og flere andre musikaler og konserter.

– Bare forlystelser og avslapping, altså?

– Å nei, du. Denne gangen drar vi til Manchester/Wakefield først for å lage en forestilling sammen med Yew Tre Youth Theatre, sier Orø. – Det er tredje gang vi møter disse, og håpet er at de og kan besøke oss. De er veldig flinke på teater, og vi er veldig gode på musikk, legger Orø ubeskjedent til. Lærlingen har gjennom åra fått et godt renomme som en «trupp» som kan kaste lyd og farge over ulike eventer, og sjøl blaserte riks-jazzere bruker ekstra lyttetid nede i Alexandraparken hvert år når de opptrer under jazzfestivalen. Mangeårig Fire Flate-redaktør Arild Rønsen har sagt dette er noe av Moldejazz sin framtid. Rolf Magnus Orø kan berolige både Rønsen og oss andre.

– Vi dukker opp på jazzlørdagen i år og. Disse sommerturene har vært en del av belønningen, noe vi har satset på som en egen inspirasjonsreise.

Nederland først

Orø forteller at ideen om en opplevelsesreise for Lærlingan kom allerede i 2006, men at turen den gang gikk til Nederland. Flere av dem som seinere er blitt profesjonelle utøvere har muligens fått noe av sin motivasjon fra slike opplevelser. I 2017 står nye musikere på «flytrappa.» Vi spør noen førstereisgutter hva de forventer.

– Vi gleder oss virkelig til å både oppleve flotte band og profesjonelle oppsetninger, sier Jonas Farstad, Elias Skeidsvoll og Herman Jørundsønn Mjåseth. Og da vi lurer på om de er nervøse for å opptre for engelskmenn, er de sikre i sin sak.

– Nei, dette blir bare moro!

Andreas Heggdal Høgset er litt eldre enn de yngste, og vi spør «mellomlederen» om «vandrereipet» er klart.

– He he, nei. Det er veldig lette og motiverte folk å ha med å gjøre. Men det er klart, innimellom har det vært stressituasjoner både med reise og å rekke forestillinger. Men dette går nok svært bra, og vi gleder oss voldsomt!

Så får vi se i Alexandraparken seinere i år hva som har kommet ut av turen. Blir det som før, har vi nok grunn til å glede oss vi også.