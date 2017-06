Sommerkonserter med verdensnavn

Skjønt «braker»…. oppstarten skjer fredag med Trondheimsolistene i Vestnes kirke, og det er ikke uten grunn.

– Nei, vi må sannelig benytte det lokalet i kommunen vår som har best akustikk, sier Per Einar Tomren, avgående leder i Musikkens Venner Tomrefjord.

– Og vi er jo litt spente på hvor mange som kommer både til konsertene og til grillpartyet fredag, sier en lett nervøs Per Einar, som vet at i en festivalsommer der er folk og publikum en variabel arrangører ikke kan bestemme.

– Best noensinne!

«Ledertroikaen» vi møter snakker hemningslaust om at årets sommerkonserter vil bli det beste til nå. Og resepten er klar; folkelighet, overbevisende kunstnerisk dyktighet og overraskende sjangermiks.

– Vil bare si at Trondheimsolistene er noe av det flotteste, dyktigste og åpneste sjangermessig en kan tenke seg, sier Martin Bredin.

Han har i likhet med de andre vært i «gamet» siden 2008, da de første konsertene fant sted. Og i tillegg til disse har vi sikret oss verdensstjerner som Hagen Matzei, Marius Neset, Knut Reiersrud og Nina Gravrok, for å nevne noen få.

– Nina Gravrok skal jo straks synge hovedrollen i en opera i Tosca, og Neset har nettopp spilt for Sting, og kontratenoren Matzei han gjorde stor suksess hos oss i fjor, forteller Per Einar som ikke er så reint lite stolt over at tyskeren ringte allerede i januar og bad tynt om å få komme tilbake. Noe han fikk ja til.

Åpner sine dører

De tre grubler litt over suksessen og «magnetismen» for de gode artistene som hvert år melder seg på, eller som de får tak i.

– Det må være høy kvalitet, men også folkelighet og sjangeroverskridende, for om klassisk musikk skal bli firkantet og altfor klart definer, så ville det bli dens sikre død, sier Bredin

– Dessuten må vi hele tida tenke menneskelige relasjoner og nettverk, kreativ samrøre, og det å kunne berike det gode musikk- og kulturlivet som er i Vestnes ved å tilby høy, internasjonal og nasjonal profesjonalitet, sier Per Einar Tomren, som selv forteller om begynnende nettverksbygging allerede ifra 2008 og hans møte med rumenske topputøvere.

«Kapteinskifte»

Dette er siste sesongen Tomren er leder for Musikkens Venner Tomrefjord, og roret overlates til Hallvar Djupvik, som han mener vil tilføre Sommerkonsertene og musikklivet enda mer.

– Det er absolutt store sko å fylle. Per Einar har viet veldig mye av sin tid til å få dette til å bli så bra som det har vært, sier «nyskipper» Djupvik.

– Både han og vi andre har i disse åra vært drevet av ønsket om å få musikk av god kvalitet presentert i nærmiljøet, i kjente omgivelser, like utenfor dørstokken. Lokale talent og profesjonelle formidlere fra hele verden i en god miks noen ganger i året.

– Sist helg Lars Petter Bjerkeset og festival i Nesset, og nå du her … at unge musikere nå tar tak og bedriver festivaler i heimbygda si, hva er fellesnevneren?

– Fellesnevneren må være at vi begge kjenner fantastiske musikere som vi vil ta med hjem å vise fram i bygda, samtidig som vi vil vise fram bygda vår til musikerne. Vi er bygdepatrioter begge to. Vi svarer ikke at vi kommer fra Molde om noen spør.

– Hvorfor bør romsdalinger flokke til Tomrefjord denne helga?

– La meg si det på denne måten: TrondheimSolistene, Knut Reiersrud, Marius Neset, Ingrid Neset, Nina Gravrok, Julia Fjærli, Oana Andra, Hagen Matzeit, Martin Bredin, Alexandru Petrovici, Brødrene Fiksdal, Brødrene Frostad, Robert Sztorc og sist og også minst; min venn Heine Bugge.

Fra Orknøyene og Peking til Idahall

Vi hører med leder Steinar Larsen i Trondheimsolistene om de er klare.

– Ja, vi elsker Tomrefjord, og det er slik at våre musikere – og vi har flere grupperinger som er mange steder – de ivrer etter å få delta her. Det er noe helt eget, og selv om vi drar verden rundt, så er det noe spesielt her. Vi liker å «leke» og vi liker å gå inn i slike miksesettinger. Det er mange plasser vi sier nei til, men Tomrefjord vil alle til, sier Larsen. Som i år gleder seg til samspill med mr. Blues framfor alle; Knut Reiersrud.

Det er også Trondheimsolistene som skal åpne Sommerkonsertene med kirkekonsert i Vestnes fredag, og kanskje allerede da vil romsdalinger og andre forstå hvorfor statsminister Erna Solberg valgte å ha med seg Trondheimsolistene da hun besøkt Kina tidligere i år.

Hva: Sommerkonsertene 2017

Hvor: Vestenes kirke og Idahall, Tomrefjord.