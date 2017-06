Fylkeskommunen ga grønt lys til Skyhøyt-festival i sentrum

Molde: I forrige uke ble det kjent at Skyhøyt-festivalen ble flyttet fra Molde lufthavn Årø til området mellom Aker stadion og Scandic Seilet. Det eneste som manglet før det kunne bekreftes var en godkjenning fra fylkeskommunen som eier området.

Bekrefter at festivalen flyttes: Skyhøyt har landet utenfor stadion Her blir det festival i august.

Tirsdag ble det klart at fylkeskommunen gir Skyhøyt grønt lys til å avholde den første utgaven av festivalen på parkeringsplassene ved Scandic Seilet i Molde sentrum. 24. og 25. august braker det løs med flere store verdensstjerner på plass. Röyksopp, Matona, Nico & Vinz, Kvelertak og Vazelina Bilopphøggers er blant artistene som Skyhøyt kan presentere for festivalpublikummet. Fylkeskommunen skriver i sitt svar til Skyhøyt at frigivelsen av parkeringsarealet forutsetter at plassen ryddes slik at normal parkering vil kunne skje fra og med mandag 28. agust. Videre skriver de at de alltid vil prøve å medvirke til gode løsninger til beste for fylkets innbyggere.