Fikk politiker-ja til ombygging og utvidelse

MOLDE: – Vi er veldig glad for at et nesten enstemmig plan- og utviklingsutvalg stemte for noe som vil framme folkehelse, friluftsliv og fysisk aktivitet, sier Arnstein Salthammer Eide, fungerende daglig leder i Molde og Romsdal Turistforening.

– Verneverdiene skal ivaretas

MRT søkte tidligere i vår om dispensasjon fra kommunedelplanen for ombygging og utvidelse av Storlihytta. Foreningen kjøpte det tradisjonsrike bygget for ei krone, og overtok i fjor.

– Vi planlegger å beholde den eldste delen, og bringe den tilbake slik den var da hytta ble oppført i 1890. Vi vil rive den vestlige og nyeste delen, og bygge opp en moderne turistforeningshytte. Det har vært mye diskusjon om hensynet til kulturminnet blir ivaretatt, men jeg synes vi har løst det på en god måte. Å bevare verneverdiene har vært tanken fra dag én. Vi vil gi den gamle delen av hytta den hederen og verdigheten som den fortjener, og kombinere den med ny arkitektur, sier Salthammer Eide.

Fremmet alternativt forslag

Plan- og utviklingsutvalget behandlet saka tirsdag. Rådmannen innstilte på avslag vedrørende MRTs søknad, men leder Roar Beck (H) fremmet på vegne av Høyre, Ap, Sp og Frp følgende forslag til alternativt vedtak:

«Med heimel i plan- og bygningslovens § 19–2 gis det dispensasjon fra formålet LNFR, maksimal tillatt hyttestørrelse, samt hensynssone kulturminne i kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015–2025.

Molde kommune registrerer og aksepterer at tiltaket kommer inn på kommunens grunn og inn i statlig sikret friområde, og vil søke Miljødirektoratet om samtykke til varig omdisponering av arealet.»

Forslaget begrunnes blant annet med at tiltaket vil framme friluftslivet, og gi alle grupper i befolkningen tilgang til naturopplevelser. Dette styrker arbeidet for bedret folkehelse. Politikerne mener verneverdiene i den opprinnelige Storlihytta er derfor godt ivaretatt. De mener også at fordelen ved at hytta blir istandsatt og tatt vare på, er vesentlig større enn ulempene ved at deler av bygget rives og at det bygges i hensynssonen for kulturminner.

Rådmannens innstilling falt

Frøydis Austigard (V) fremmet følgende tilbakesendelsesforslag:

«Saka sendes tilbake. Søker anmodes om å bearbeide prosjektet, på bakgrunn av kommentarer/begrunnelser fra kommunen, Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune.»

Ved votering ble Høyre, Ap, Sp og Frp sitt alternative forslag vedtatt med 8 mot 1 (V) stemmer.

– Avgjørende for satsingen

Saka avgjøres endelig i formannskapet 27. juni. For MRT er utfallet her avgjørende for satsingen på Storlihytta.

– En slik ombygging og utvidelse som vi planlegger må til hvis vi skal lykkes med å gjøre hytta om til et attraktivt samlingssted. For å få en hytte som gir forsvarlig drift, må den være tilgjengelig og tilrettelagt for alle. Det er en krevende oppgave i bygget som står der nå. Dette er en stor mulighet til å ruste opp en hytte som har stått til forfall de siste tiårene, og som kan gi stor trafikk, sier han.

– Dette blir også et stort løft for MRT, som er en liten, frivillig organisasjon. Vi ønsker å komme ned i nærmiljøet og bli større på lavterskeltilbud for allmennheten. Hytta kan også bli et attraktivt undervisningssted for barnehager og skoler. Vi har virkelig troa på den nye løsningen. Deler av finansieringen er på plass, og vi har en stor dugnadsgjeng som vi setter stor pris på. Utover høsten vil vi jobbe aktivt for å få på plass resten av finansieringen, avslutter Salthammer Eide.