Spotify satser på sponsede sanger

Musikkstrømmetjenesten Spotify vil tjene penger på at plateselskap betaler seg inn på spillelister.

For første gang utgjør digitalt salg over halvparten av inntektene i det globale musikkmarkedet, og den største drivkraften for dette er strømmeplattformene. De fikk en samlet inntektsøkning på nesten 60 prosent i fjor, skriver Klassekampen .

Spotify er klart størst og oppgir å ha 140 millioner brukere, hvorav 50 millioner er betalende abonnenter. På ett år, fra 2015 til 2016, økte selskapets inntekter ifølge en ny årsrapport med 52 prosent til 28 milliarder kroner.

Likevel viser fjorårets regnskap et nettotap på rundt 5,1 milliarder kroner, ifølge Music Business Worldwide . Utgiftene går først og fremst til rettighetshavende artister og plateselskaper.

Nå tester imidlertid Spotify en ny måte å hente penger tilbake fra plateselskapene på – «sponsede sanger». Det vil si at plateselskap kan betale for å få låter plassert øverst i store spillelister.

– Det å komme seg inn på de store spillelistene virker viktigere enn noen gang. Slik sett er det en viss fornuft i at Spotify tar seg betalt for de beste listeplasseringene, sier førsteamanuensis Daniel Nordgård, som nylig disputerte på sin avhandling om digitalisering av musikk ved Universitetet i Agder.