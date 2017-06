Skyhøyt har landet utenfor stadion

– Jeg kan bekrefte at vi kommer til å flytte festivalen til sentrum i år. Vi har fått godkjennelse fra kommunen, og har signert avtale med MFK om bruk av området mellom stadion og Seilet. Nå venter vi bare på en avklaring fra fylkeskommunen om flytting av p-plasser til vestsida av Moldebadet. Det håper vi skal gå i orden neste uke, sier Pål Henning Ilstad.

Flytting forenkler for mange

Ilstad har tidligere forklart at endringer måtte gjøres etter Retiro-festivalen, som førte til et økonomisk tap.

– Hvorfor flytter dere festivalen fra flyplassen?

– Vi gjorde oss noen erfaringer på Retiro. Å flytte til sentrum letter oss for kostnader på logistikk, transport, samt behovet for frivillige og personell. Det blir kort veg til alt vi trenger. Og vi tror det blir tatt godt i mot. Befolkningen er vant til at arrangement foregår i sentrum, sier Ilstad, og legger til at programmet forblir uendret.

– Hvorfor ønsker dere å flytte til nettopp dette området?

– Det har nærhet til det meste, med ikoniske bygg som stadion og Seilet, samt fantastisk utsikt. Å flytte forenkler mye, og vi tror og håper det blir satt pris på. Vi kommet til å samarbeidet med bedrifter i sentrum og tilrettelegge for at alle skal få en «spinoff», sier Ilstad.

– Blir det nå mer en byfest enn en Skyhøyt-festival?

– Det vil fortsatt være en målsetning å arrangere på flyplassen, og vi bygger fortsatt imaget rundt Skyhøyt. Men vi må etablere oss først, og bygge videre derfra, sier Ilstad.

Nye samarbeidspartnere

Ilstad forteller at Skyhøyt 2017 også blir en del av åpningsuka for Høgskolen i Molde i år. De skal ha eget telt inne på festivalområdet.

– Det vil også være bedrifter med sine årlige arrangement. Også MFK legger sitt opplegg til oss. Billettene går derfor unna, over halvparten av ungdoms- og studentbilletter er nå solgt og vi regner med det blir utsolgt før festivalen starter, sier Ilstad.

– Hvor stor blir publikumskapasiteten?

– Det tør jeg ikke gå ut med før politi og brannvesen har vurdert arenaen, sier Ilstad, som vil komme tilbake med endelig arenakart og informasjon til publikum.

– Er det uproblematisk i forhold til avtalene med artistene at festivalen flyttes?

– Vi har infomert alle om det, og ikke fått noen negativ tilbakemelding på det, sier Ilstad.

– Hva om fylkeskommunen ikke godkjenner søknaden?

– Da har vi en plan C, uten at jeg ønsker å si noe mer om det nå.

Nye samarbeidspartnere

Christine Ilstad har jobbet med sponsorbiten fra Oslo. Lokalt samarbeider nå Skyhøyt med Promo.

– Vi har et samarbeid om innsalg på VIP, men tenker også mer langsiktig, sier Ilstad.

Etter Retiro ble det også gjort endringer i styret i morselskapet Phi Entertainment. Sidsel Rykhus, Frode Nakken, Lene Groven og Wiggo Hovde er ute av styret. Inn har Trude Nistad kommet.

– Det er etablert et nytt styre, med fem faste og to varamedlemmer. Det vil snart bli registrert i Brønnøysundregisteret, sier Ilstad.

Rôyksopp, Matoma, Nico & Vinz, OnklP og Slektningene, Oslo Ess, Kvelertak, Tungevaag & Raaban, El Cuero, Vazelina Bilopphøggers, Ine Hoem, Red Hot med flere er bekreftet til festivalen 25. og 26. august.