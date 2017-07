– Målet vårt er å kopiere fjoråret

Inkludert gratisbillettene var 7500 innom fjorårets Raumarock. Kun en gang tidligere i festivalens historie har besøket vært bedre. Går det som festivalsjefen håper, ender årets festival opp med like godt besøk som i 2016. Dag Inge Landbakk har tro på at artistpakken som tilbys skal bidra til å lokke et stort antall personer til festivalen i Åndalsnes sentrum, men Landbakk erkjenner at dårlig vær kan påvirke både salg av festivalpass samt mat og drikke.

Bent Høie åpner Raumarock Og statsråden skal til fjells for å høre Di derre.

– Hva med sikkerheten, gjør Raumarock noe annerledes med utgangspunkt i situasjonen i verden rundt oss?

– Vi er bevisst på sikkerhet, og vi har hatt møter med politi og brann for å planlegge gjennomføringen av årets festival. Det kommer nok til å bli litt mer avstenging av veger. Vi gjennomgår rutinene med vårt vaktselskap slik at det skal bli så trygt som mulig å besøke Rauma Rock. Jeg tenker at det først og fremst er de store byene rundt om i verden som er mest utsatt, men vi må sjølsagt være obs vi også.

– Er artistene bra nok til å nå målet om like godt besøk som i fjor?

– Jeg har store forventninger til Danko Jones. Rockebandet fra Canada som var her i 2013 trakk utrolig mye folk da. Jeg tror det samme vil skje i år. Sjøl gleder jeg meg også til Honningbarna. Jeg er også spent på konserten med DiDerre ute på Nesaksla. Jeg tror både den og kveldskonserten på hovedscena blir en suksess. Ikke minst har vi tro på at vår ungdomssatsing med Isac Elliot vil bidra til å trekke folk.

– Hvor viktig er RaumaRock-Akademiet for festivalen?

– Det er viktig å lære opp nye unge musikere og arrangører når gamlingene gir seg. Akademiet er et tilbud fra onsdag til lørdag der det undervises både i festivaldrift og det å spille sjøl. Dette er noe nytt som vi startet opp i fjor. Vi har utvidet påmeldingsfristen til 23. juni for å få med flere.