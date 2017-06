Skyhøyt også for de yngste

MGP jr-vinnerne Vilde og Anna, samt Cir.Cuz, kommer til Skyhøyt lørdag 26. august.

Fredag ble det klart hvilke artister som fyller Skyhøyt sin programpost for den yngste målgruppa.

– For at vi skal nå ut til de som er under 15 år (aldersgrensen til Skyhøyt) har vi laget et «miniprogram» lørdag 26. august mellom kl. 13.00 og 15.00. Her blir det opptreden med Vinnerne av MGPJ 2016, Vilde Hjelle (13) og Anna Naustdal (12) fra Nordfjordeid, skriver Skyhøyt på sine facebooksider.

Vant med sang på nynorsk

Med sangen «Vestlandet» gikk Vilde og Anna helt topps i MGP junior 2016. Etter seieren i november har jentene vært med på med på MGP Jr sin juleturne i desember, de har sunget på Nrk sitt program «Kvelden før kvelden» og på «Julemorgen».

I 2017 har de stått på flere scener rundt om i Norge.

Cir.Cuz kommer

I tillegg har Skyhøyt hentet inn guttene i Cir.Cuz, Mats Melbye fra Østfold og Thomas Pedersen fra Grenland. Sammen står de bak flere hits, blant dem «Radio», «Original», «Gatelys» og «Supernova».

Har du boarding- eller VIP pass (festivalpass) kommer du man inn på konsertene – eller du kan kjøpe billetter 249.

Med slippet av barne- og familieprogrammet, gjenstår to åpninger i programmet fredag 25. og lørdag 26. august.

– Fortsatt gjenstår to band. Navnene på disse blir klarte i løpet av uka, sier Pål Henning Ilstad i Skyhøyt.