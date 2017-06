Ungdom sviktet ungdomskonserten

Ungdomskonserten ble ikke helt som Tommy Rykhus Johansen hadde sett for seg. Drømmen var en konsert med mye folk og et yrende liv. På forhånd var interessen på Facebook stor. Likevel var det ikke mer enn 40-50 som lot seg friste av byens nye ungdomsinitiativ.

Tommy, som sjøl er DJ og musikkprodusent, hadde fått med seg fremadstormende Revolt og DJ Bendik Mauseth til å skape liv på Kulturhuset. 17-åringen velger å ikke deppe sjøl om det er kostbart å leie Kulturhuset og oppslutningen ble skral.

Gir ikke opp

– I Molde er det flest tilbud for de over 18 år. Vi har lyst til å gjøre noe for de som er yngre. Det er litt for lite som skjer for den aldersgruppen her i byen. Tanken var å gjøre noe nye og se hvordan det kom til å gå. Det er ikke slik at vi gjør dette først og fremst for å skaffe penger til russefeiringen når den tid kommer. Det er ønsket om å skape liv i byen som er drivkraften. Vi er en gjeng med kompiser som er glad i musikk som gjør dette sammen. Vi gir ikke opp sjøl om det kom lite folk. Vi satser på vinterfest og nye sommerfest til neste år, sier Tommy Rykhus Johansen, som ikke legger skjul på at det er dyrt å leie det kommunale kulturhuset.

Fra dans til musikk

17-åringen forteller at de lot Revolt starte konserten tidlig slik at de to DJ-ene kunne være ferdig i god tid før midnatt. I ettertid ser det at det ikke fungerte som planlagt. Det er ikke bare det å arrangere som frister den tidligere Noise-danseren. Også det å spille og produsere musikk er noe som fenger.

Lager egen musikk

– En god DJ er en person som klarer å få med publikum og som spiller den musikken som skaper liv og som publikum liker. Nå før jeg sjøl skal gå på scena har jeg mye nerver og er veldig nervøs. Så snart jeg trykker på startknappen og er i gang, da forsvinner nervøsiteten. Drømmen er å være noe mer enn bare en DJ. Jeg ønsker å være musikkprodusent som lager egen musikk. Jeg startet som DJ og ble etter hvert fristet til å lage min musikk. I startfasen lønner det seg å være god på remiks der man bygger på kjente låter og som fenger. Jeg jobber med en EP med egne låter som kommer i løpet av sommeren der jeg har med mine egne vokalister. Soonix her fra Molde som jeg samarbeider mye med, kom nettopp med sin EP. Jeg lager musikk som skiller seg fra Soonix selv om det er samme sjanger. Jeg har tatt en pause fra dansinga. Det var musikken som traff meg og det er den jeg har lyst til å satse på, forteller Tommy, som straks er ferdig på første året på videregående.

Digger Revolt

Vokalist og frontfigur Ulrik Bolsønes sier det var litt spesielt å gå på scena allerede klokken 19 for et så lite publikum.

– Sommeren videre blir spenstig. Vi skal spille under Moldejazz, Skjærvæfest i Kristiansund, Jugend i Åleseund, og så skal vi være med på en kick-off i forbindelse med Øyafestivalen i Oslo. Men først og fremst må vi skrive veldig mye. Vi skal i studio og spille inn album mot slutten av året. Albumet skal gjøres ferdig til neste år. Derfor må vi lage mer musikk, forteller Ulrik i Revolt.

Ylva Svensli var en av dem som prioriterte arrangementet på Kulturhuset.

– Jeg kom fordi jeg synes det er viktig å støtte de som har tatt initiativ til dette. Jeg kom tidlig for å høre Revolt. De er best. Jeg har hørt de mange ganger før og kan alle sangene utenat, sier jenta fra Bekkevoll ungdomsskole som snart fyller 15 år.