Lørdag er Sekkjepåsedagen i Vistdal

– Sekkjepåsedagen er en dag der det legges ned mye dugnadsarbeid fra hele bygda. Det har vist seg at retten har blitt populær, for her kommer folk fra fjern og nær for å sikre seg en porsjon, og kanskje få kjøpt med seg heim til fryseren, forteller Karianne B. Lange i Vistdal Bygdelag.

– For bygda betyr dagen mye, med liv, røre og trivsel, samt at vi holder en god, gammel mattradisjon i live. Fra å være hverdagskost har Sekkjepåsen vokst fram til den virkelige høytidsmaten her i bygda og mange steder rundt om i landet – der utflytta vistdalinger har tatt tradisjonen med seg. Den har i tillegg fått oppmerksomhet både i riksdekkende radio og tv.