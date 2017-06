Da 25 år gamle Kent Andreas Sæterøy fikk en telefon fra juryen i Lokalt Talentstipend 2017 tidligere denne uken, trodde han ikke sine egne ører.

– Jeg hadde lagt mye arbeid i søknaden min, men tenkte ikke på den da jeg ble oppringt. Da jeg skjønte hvem det var, forsto jeg fort hva det dreide seg om. Jeg ble ganske målløs da juryen sa at jeg var årets vinner. Det var først etter jeg la på at jubelen sto i taket og tårene trillet, sier den glade vinneren fra Harøy.

– Et allsidig talent

Årets jury besto av Janne Falch, Johannes Størk Huse, Linn Hege Johansen, Olav Løvoll, Jessica Gärtner og Thomas Gjerde. Juryen begrunner valget sitt med at 25-åringen kan vise til et allsidig talent innen teater, sang og dans.

«Han startet med å spille i band på Harøya. Han har tatt en bachelor i Drama og Teater med svært gode resultater, og et år ved MOTIO - Akademiet for Dans, der han fikk mye ros for sin stemme, skuespill og dans. Han har nå kommet inn på Musikkteaterhøyskolen i Oslo, der han skal gå de neste tre årene. Hans mål er å etablere seg som utøver innen musikkteater-bransjen», skriver de i sin begrunnelse.

Har en plan for pengene

Sæterøy er overveldet over stipendet på 68.000 kroner.

– En slik sum betyr alt. Musikkteaterhøyskolen koster en del penger, siden det er en privatskole av høy kvalitet. Stipendet gjør at jeg kan fokusere 100 prosent på skolen, uten å måtte lete etter småjobber som fort kan ødelegge fokuset og stjele tid, sier Sæterøy, som har en plan for pengene:

– Først og fremst skal de brukes på danseutstyr og til å dekke deler av skolepengene. De skal også gå til mulige studieturer som er en del av utdanningen. Det er viktig å se forestillinger for å bli inspirert og lære av de som allerede har nådd toppen innen dette yrket.

Enstemmig jury

Totalt kom det inn seks søknader til Lokalt Talentstipend i år.

– Etter at juryen arbeidet seg gjennom søknadene sett opp mot talent, retningslinjer og det økonomiske bidraget stipendet utgjør for søker, stilte vi oss til slutt samlet bak årets vinner, skriver juryen i en pressemelding.

Vil motivere talentene

Lokalt Talentstipend er et samarbeid mellom bedrifter i Sandøy kommune, hvor formålet er at det økonomiske bidraget skal hjelpe og motivere talentene til å nå sine mål.

– Gjennom dette ønsker vi å stimulere til at flere satser på sine talent, noe som vil føre til et enda mer aktivt lokalsamfunn, skriver juryen.

Sæterøy på sin side er klar for å gi jernet:

– Det er på en måte nå det virkelige arbeidet starter, men jeg har et genuint ønske om å lykkes med dette.