Unge lager konsertkveld for unge

– Vi hadde lyst til å lage et arrangement bare for ungdom. Det skjer jo ikke så mye for den aldersgruppa i byen, sier Tommy Rykhus Johansen som sammen med Bendik Mauseth, en hel gjeng med gode kompiser og foreldre inviterer til Sommerfesten 2017 på det gamle kulturhuset i Molde fredag.

Tommy Rykhus Johansen forteller at Sommerfesten vil bestå av et lysshow – som krever store LED-skjermer - oppvarming med Bendik som dj, en opptreden med ham selv samt konsert med Molde-bandet Revolt V - som nylig vant Musikkprisen og opptreden på Jugendfest i august.

– Jeg lager elektronisk dansemusikk og slipper snart min første EP med fire låter, forteller Johansen.

– Du er tidligere mest kjent som danser, og har deltatt både i EM og VM..?

– Ja, men nå er det musikken jeg brenner for og bruker tid på. Jeg lager ulike typer låter. Noen av dem er typisk radiovennlige, forteller Johansen, som både spiller gitar og litt piano.

– På EP-en skal jeg ha med vokaler fra musikklinja, forteller han.

Guttene forteller at flere foreldre, samt en guttegjeng på over tjue, har hjulpet til med å få arrangementet oppe og gå.

– Foreldrene står som ansvarlige leietakere, og har hjulpet oss å booke og slikt. Dessuten stiller de som vakter, slik at det blir god sikkerhet, forteller Bendik Mauseth.

– Her blir ingen alkoholservering?

– Nei, derimot blir det kiosk med pølse, brus, godteri og potetgull, sier han.

Inngangsbilletten koster 150 kroner, og maks antall publikum er 350.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger allerede, og folk virker veldig gira. Billetter kan forhåndsbestilles gjennom et fast-track-system, og der er vi snart utsolgt. De som har kjøpt disse billettene slipper å stå i kø, forteller Johansen, og legger til at Bright er leid inn på lyd/lys.

Gjengen har brukt bare to uker på å stable arrangementet på beina.

– Det har vært mye jobb med det, men det har vært gøy også. Vårt mål er at unge kan samles til en siste avskjed før sommeren. Særlig viktig er det for 10. trinn, sier Mauseth.

– Og så vil vi gi ei scene til lokale band, sier Johansen.

De to forteller at målgruppa primært er 8. - 10. trinn.

– Vi ønsker å kopiere litt festivalfeelingen. Vi er veldig glad i både musikk og festivaler selv, sier de.

– Hvis det blir en suksess - blir det gjentakelse?

– Ja, vi har veldig lyst til å lage en vinterfest også. Men da skal vi starte jobben litt tidligere. Og gjøre det enda større!

HVA: Sommerfesten 2017 for 8. - 10. trinn

TID OG STED: Gamle kulturhuset i Molde fredag 16. juni klokken 18.00 - 23.30