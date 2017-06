Stor radio i liten by

Molde: I snart 30 år har innbyggerne i Molde skrudd seg fram på FM-båndet til de har funnet nærradioen sin. Nå vil de også finne den på DAB-plattformen. Det vil si, 1FM har allerede vært tilgjengelig på DAB i snart to måneder allerede, men nå er innkjøringsperioden over og det er tid for å rope høgt at 1FM er på DAB. Det skjer med brask og bram til ære for lytterne: gratis hotellfrokost på Hotell Alexandra fredag morgen, direktesending og premier.

– En stor dag, sier kanalsjef Stian Viken og gleder seg til nok en milepæl i 1FM-historien.

– Vi har hatt det veldig bra på FM-båndet, men i framtida er vi er nødt til å være tilgjengelig på DAB. Det er på den plattformen at mesteparten av radiolyttinga vil foregå. Hvis vi ikke er tilgjengelig der så risikerer vi å bli valgt bort. Men for lytterne betyr det også at det nå blir et støyfritt mottak. og DAB gir oss andre muligheter som for eksempel legge inn mye tilleggsinformasjon til lytterne i displayet på radioen. Og vi kan legge inn nisjekanaler.

Fortsatt FM

Men for å berolige de som nødig vil svitsje til DAB: 1FM vil bli å finne på FM-båndet også, i alle fall en tid framover.

– Lytterne er vant til å finne oss der, og så vil tida vise hvor lenge vi blir der. Men undersøkelsen viser at veldig mange lyttere fortsatt er avventende til DAB og for eksempel venter med å kjøpe DAB til bilen, sier Viken, som ser det som et konkurransefortrinn å bli igjen på FM så lenge konkurrentene går over til DAB.

– Jeg har hatt telefoner fra P4 og Radio Norge-lyttere som mener at vi nå bør legge om musikkstilen og ta hensyn til deres musikksmak siden vi nå er alene på FM-båndet.

– Skal dere det da?

– Vi gjør nok ikke det, nei. 1FM kommer til å fortsette å være 1FM slik lytteren kjenner oss.

Stor utvikling

Stian Viken har jobbet i kanalen siden 1993. Han begynte som utplassert ungdomsskoleelev to timer i uka, og siden har han blitt der.

– Da jeg begynte hadde vi kassettspillere og skiftet fram og tilbake med nummererte kassetter. Ingen datamaskiner. Musikken var heller ikke styrt, programlederne valgte musikken sjøl. Nå er det en helt annen tid. Vi programledere kan konsentrere oss om å være programledere og ikke om alt mulig annet.

– Er litt av det personlige blir borte?

– Nei. Ikke i det hele tatt. Som programleder er det en stor befrielse og slippe å tenke på hva slags musikk man skal spille. Det personlige leverer du med det du sier. Musikken er stasjonens identitet. Ikke programlederens.

Amerikanske forbilder

Musikken er helt fundamental i 1FM. Det spilles hitmusikk, og utelukkende det, mikset sammen med godt humør, show og underholdning. Det hele servert av Viken og medprogramleder Hanne Fleischer.

Hun gikk fra P3 til 1FM i 2013.

– Det som overrasket meg da jeg begynte var hvor profesjonelt det var her. Til å være lokalradio ligger det veldig langt framme i forhold til andre steder jeg har jobbet, mener Fleischer.

Forbildet til 1FM er amerikansk morgenradio, med høgt tempo, topp humør. At kjemien stemmer mellom programlederne er avgjørende.

– Jeg tror vi har funnet en form som funker veldig bra, med Stian som litt mer seriøs enn jeg, mener Fleischer.

Født på ny i 1998

1FM startet med vaklende skritt som typisk nærradio på midten av 80-tallet. Etter som åra gikk skiftet radioen profil flere ganger, men fant sin form i 1998 da Fred Olav Johannessen fra Fræna kjøpte stasjonen.

– Johannessen var daglig leder for Radio 1 i Bergen og ingen har vel tatt det amerikanske radiokonseptet så langt som den stasjonen her i landet. Vi medarbeidere ble sendt til Bergen og kurset i hvordan vi skulle lage hitradio. Som hitradio ble 1FM født i 1998.

Siden har radioen holdt knallhardt på profilen, også etter at Romsdals Budstikke kjøpte stasjonen i 2003. Etter det har annonsørene også blitt mer lojale. Reklamekonsulent Johnny Frisvoll har arbeidet med radioreklame i Molde siden 80-tallet.

– Det er ingen tvil om at det er blitt en sterk merkevare, og kanalen fikk nok også mer tyngde da den ble lagt inn under Romsdals Budstikke.

Sjøl om kanalen spisser seg inn mot et ungt publikum er mange av annonsørene ikke typiske ungdomsprodukter.

– Det viser at kanalen har appell langt utover de helt unge.

Skru-av-grunner

Det kanalsjef Viken er mest redd for er skru-av-grunner. Det vil si grunner til at lytterne skru over til en annen kanal. Musikken er høgrisiko, derfor er hva som ikke spilles like viktig som hva som spilles.

– En låt trenger ikke være riktig for oss sjøl om den kjempepopulær, hvis det er flere som skrur av enn opp når de hører den. Plumbo er populær, men blir skru-av-grunn for de eldre lytterne.

Musikken skal også identifiseres med 1FM og ikke andre kanaler. Derfor hører du ikke 80-tallsmusikk på 1FM.

– P4 tok tidlig eierskap til åttitallet da de startet opp. Hvis andre spiller åttitallsmusikk tenker folk automatisk P4,

Anerkjent

1FM er en av de få nærradioene som har greid å holde det gående i over tre tiår. Lokalt er det bare NRK P1 som er større enn 1FM i prosentvis oppslutning. Radiostasjonen er blitt stor i en liten by, noe som er blitt lagt merke til. 1FM er jevnlig blitt nominert til radiopriser i forskjellige kategorier i konkurranse med langt større konkurrenter.

– Så langt er vi nominert i åtte kategorier i direkte konkurranse med P4 og Radio Norge og de der. Artig, sjøl om vi ikke har vunnet noe som helst. Ennå, sier Viken.

En anerkjennelse er det også at Stian Viken er blitt invitert til å holde foredrag på Radiodagene – radiobransjens store årlige happening – om hvordan 1FM driver.

Fotball

Fotballsendingene på 1FM er en viktig del av stasjonens profil. Sendingene – de direkte overføringene av MFK’s kamper – er uløselig knyttet til Calle Indbjør. Han har vært i kanalen siden oppstarten, begynte med fotballsendinger i 1988.

– I starten var det flere diskusjoner om fotballsendingene var riktige for kanalen, men heldigvis ble de beholdt, sier Indbjør som neste år kan feire 30-årsjubileum som dønn ærlig fotballkommentator. I hans sendinger blir ingen spart, alle får som fortjent. Høgdepunktet så langt er uten tvil direktesendingen fra Mallorca i 1999, da MFK kvalifiserte seg til Champions League.

– MFK hadde spilt 0–0 heime og i bortekampen på Mallorca ble det 1–1. Da det ble klart at MFK hadde gått videre ble hjemmepublikummet rasende, og begynte å kaste mynter og sko mot kommentatorboksen min, der jeg var i ekstase på direkten. Jeg måtte legge meg ned på golvet og fortsette kommenteringa. En utrolig situasjon. Jeg var i gledesrus og samtidig livredd, sier Indbjør om den legendariske sendingen.

Mistet konsesjonen

Lavmålet i kanalens historie er 2008. I en ny konsesjonstildelingsrunde ble Radio PS tildelt konsesjonen for Molde og omegn fra 1. januar 2009. Det betydde over og ut for 1FM.

– Det var et sjokk for oss alle. Radio PS fikk konsesjonen, men hadde egentlig ingen ambisjoner om å drive kommersiell radio. Men vedtaket ville bety slutten for oss. Heldigvis ble det gjort en veldig god jobb inn mot både Radio PS og Medietilsynet slik at vedtaket etter hvert ble omgjort. Men det var en veldig vanskelig tid, sier Stian Viken.

– Det er vel eneste gang jeg har spurt meg sjøl om hva jeg skal drive med hvis jeg ikke skal holde på med radio. Heldigvis ordnet det seg før jeg måtte finne svaret.