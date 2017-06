Ellevill jubel da Matheo vant barnejazzskjorte-konkurransen

MOLDE: Onsdag var det klart for en av årets hyggeligste oppgaver for Moldejazz; å overraske vinneren av årets barneskjorte-konkurranse, et motiv som skal pryde årets t-skjorter.

Denne gangen gikk turen til 4. trinn på Kviltorp skole.

– Kviltorp skole har vunner mange ganger. De er litt som Irland i Melodi Grand Prix junior, sier festivalsjef Hans-Olav Solli.

Han legger til at konkurransen var hard blant de rundt 200 innsendte bidragene i år.

Ville gledesscener

Med bruskasser og iskasser, og med den splitter nye t-skjorta skjult under jakker og gensere, følger kontaktlærer Anette Rekdal Moldejazz-representantene inn i gymsalen, mens foreldrene til vinneren venter utenfor døra.

På scena holder hele 4. trinn på å øve inn låta «Wall of Fame» med The Script til avslutningsfesten. Det blir raskt stor spenning i rekkene når Solli forteller at en av dem er vinneren av årets konkurranse.

– Gratulerer til årets barnejazztegning-vinner, sier Solli og viser fram t-skjorta.

En gutt i knallgul t-skjorte begynne å klappe i hendene. «Er det din?», lurer klassekameratene, før de begynner å rope:

– Matheo! Matheo! Matheo!, etterfulgt av elleville gledesscener.

Det lille ekstra

Salgs- og sponsoransvarlig Ellisif R. Vestad i Moldejazz forteller at Matheos tegning har det lille ekstra.

– Vi ba alle som jobber på Plassen stemme fram de fem beste forslagene. Deretter har en jury valgt ut vinneren. Tegningen har farger og glade mennesker, og det ekstra lille spesielle. Se på beina, de er formet som noter, sier Vestad.

– Vi ble også imponert over at det var en helt ferdig tegning, sier Kjell Danielsen, jurymedlem og frivillig i festivalen.

– Åhoi!

Vinneren selv, hvis fulle navn er Trygve Matheo Frøsøye, forteller at han akkurat ble ferdig med tegningen før fristen gikk ut.

– Hva tenkte du da du så tegningen din på festivalsjefens skjorte?

– Åhoi! Det der er jo min tegning! Jeg ble utrolig overrasket, sier Matheo.

– Hva ville du ha med i tegningen din?

– Et instrument, noter og glade folk, sier Matheo, mens klassekameratene forteller at han er flink til å tegne andre ting også - som Donald Duck.

Også foreldrene, Barbro og Torgeir Frøsøye, var med på seansen.

– Han har først begynt å tegne det siste året. Dette var utrolig kjekt. Vi blir jo litt stolte, sier Torgeir Frøsøye.

Moldejazz har hatt kåring av barnejazz-skjorte siden tidlig 2000-tall og har ingen planer om å slutte med det.

– Det er vel ikke et lønnsomt prosjekt?

– Det er et feelgood-prosjekt! Å komme ut på skolene og kjenne på slik stemning hvert år, det er et høydepunkt, sier Hans-Olav Solli.