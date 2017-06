Æresprofessorat til Knut Ødegård

MOLDE: Lyrikeren Knut Ødegård er gitt et æresprofessorat i moderne internasjonal poesi ved Mongolian State University of Arts and Culture i hovedstaden Ulaanbaatar. Ødegård vil innsettes i professoratet 21. august.Samtidig arrangeres World Poetry Days i Mongolia, som vil vie et av arrangementene til Ødegårds lyrikk og utnevelsen til professoratet.

Knut Ødegårds lyrikk er nå utgitt i bokform på 27 språk og han er trolig den nålevende norske lyriker som er oversatt til flest språk.Han debuterte for femti år siden og til femtiårsjubiléet i september utgir Cappelen Damm en ny diktsamling av Ødegård med tittelen «Tida er inne».