Olympisk kokk til Rabalderfestivalen

MOLDE: Ståle Johansen, som har vært kokk for det norske skilandslaget og laget mat til stjerner som Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgen, skal lære barn om de fem grunnsmakene på Rabalderfestivalen.

Norsk Smaksskule er et initiativ fra Norsk Kulturarv etter en idé fra Arne Brimi og drives på frivillig basis. Målet er å fremme gode holdninger rundt råvarer, smak, sunn mat og kosthold. Årlig møter de over 25 000 barn, barnehagelærere og lærere. Dessuten kommer Medley Truck med nykomponert barnemeny og festivalen selv skal ha to kiosker.