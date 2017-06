Fortellinger ved livets slutt

OSLO: Synnes jobber til daglig med doktorgradsutdanning ved VID Vitenskapelige høgskole i Oslo, og har en bistilling ved Høgskolen i Molde, der han sammen med en forskningsgruppe jobber med et prosjekt om sårbarhet.

Dessuten har han alltid vært opptatt av legenden, og nå også Nobelprisvinneren, Bob Dylan.

– Jeg er utdannet innenfor litteraturen, og fant etterhvert litterære innganger til helseomsorgen. Jeg skrev doktorgradsavhandling om livshistoriene til alvorlig sjuke og døende kreftpasienter, forteller Synnes.

Skrivekurs

Det begynte med ekstrajobb ved ulike sjukehjem ved siden av studiene.

– Jeg fant det meningsfullt å jobbe med eldre. Og få tak i deres historier. Opprinnelig var planen å bli gymnaslærer, og å skrive med elever. Snart ble jeg opptatt av å få eldre til å skrive om livet, sier Synnes, som har holdt mange skrivekurs for eldre i Bergen.

– Hvorfor er det så viktig å skrive og fortelle ved livets slutt?

– For noen er det en bearbeding. En form for terapi. Resultatet kan bli nærmest et testamente til barna. Det er også et fristed. Mange forteller om andre sider ved seg selv enn sjukdommen, om drømmer og håp, sier Synnes, som noterer historiene til de som er for dårlige til å skrive.

– Det er en enorm tillitserklæring å få andres historie. Det å fortelle kan være risikofylt. Derfor gir jeg åpne oppgaver, sier Synnes.

Eksempler kan være «den dagen», «jeg fortalte det aldri til noen», «møtet» og «hverdag».

– Er det noen fellestrekk ved historiene?

– Ja. For mange er det viktig å se tilbake, og kunne si at livet har betydd noe for andre. De viser betydningen av liv gjennom relasjoner, som forholdet til slekt, familie og venner. Tilhørighet, det å høre til en plass, eller et sted, som på hytta, går igjen. Og verdimessige orienteringer. Ingen snakker om jobben i møte med døden. I så fall er det kollegene, sier Synnes.

Bob Dylan som historieforteller

Våre fortellinger og våre livshistorier, både de små og de store, er med på å definere oss. Og det bringer oss over på Bob Dylan, som Synnes har forelest over tekstene til flere ganger.

– Bob Dylan er opptatt av menneskelig lidelse på ulike måter; både gjennom identifikasjon og resignasjon. Det kan knyttes til begrepet narrativ etikk og verdimessige orienteringer. Hans kunstneriske virke gjør at det angår oss. Dylan løfter fram den menneskelige lidelsen, sier Synnes.

– Ditt favorittalbum..?

– Highway 61 Revisited fra 1965. Og Time Out of Mind fra ’97. Jeg liker også de mer obskure albumene, fra hans mer kristne perioder.

– Var du en av de som jublet da han fikk Nobelprisen i litteratur?

– Nei, egentlig ikke. Dylan trengte den ikke. Men det er jo en anerkjennelse av sanglyrikken. I Nobel-foredraget forteller Dylan selv om den lange tradisjonen mellom litteraturen og folkemusikken. Dylans verk er en smeltedigel mellom all mulig historie tilbake til antikken, samtidig som han har fornyet tradisjonen og revolusjonert måten vi tenker om rockelyrikk på.

– Foredraget inneholder også en konsert?

– Ja, det er trommet sammen et band men mange flinke musikere jeg ikke kjenner fra før. Men vi skal øve litt på onsdag.

– Oddgeir and the nerds, heter det..?

– Hehe, det er ikke jeg som har funnet på det. Jeg er jo sannsynligvis den største nerden av dem alle.

HVA: PopVit om Bob Dylan (gratis)

TID OG STED: Storyville, torsdag 15. juni kl. 19.00