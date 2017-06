– Unge arrangører, kom til oss!

Kulturskolen har masse teknikk og kompetanse å by på når de tirsdag inviterer unge musikk- og teknikkinteresserte med på kurs. Molde ungdomsråd, kulturetaten i Molde og selveste Moldejazz er også på banen.

– Ja, vi ser dette som utrolig viktig kompetanseoppbygging helt på grunnplan, sier Therese Østby-Haugen, produsent i Moldejazz. Så dette er vi med på.

Fra gitar til teknikk

– Jeg spilte gitar før, men er mer opptatt av sceneteknikk nå, sier Jacob Lyche. Det er hans andre år i Molde Ungdomsråd, og han sier det blir travelt i tida framover. – Først dette som skal skje med prosjektet «unge arrangører» tirsdag, så er det kickoff foran UKM, og så er det selve UKM til vinteren.

- Hele pakke viktig

Siri Kiviranta er kulturkonsulent og kjenner UKM ut og inn.

– Vi syns det er veldig bra at de som engasjerer seg får inn under huden at et arrangement er ei hel pakke med masse å gjøre før, unde,r og etter et arrangement.

Halvor Holm, kulturskolens mann, vet hvilke ressurser som foreligger i det nye kulturskolebygget.

– Her skal de få lære seg å bruke skikkelig bra utstyr, og de skal lære det av gode instruktører. Først blir de medhjelpere, og på sikt kan kanskje unge sceneteknikere kjøre en hel forestilling. Og et slikt løp for den gode tekniker kan starte allerede på barneskolen. Vi har planer om å sette i gang begynnerkurs i elektronisk musikkbehandling eller elektronika-miksing allerede på 6.trinn, varsler Holm. Som også lover en «viderepakke».

– Det blir på en måte påbygging fra det som skjedde i kurset med Reggie Got Beats i fjor.

Hedda Hernborg spiller i ungdomsstorbangdet, men er i sitt første år som ungdomsrådsrepresentant.

- Jeg er faktisk interessert i alt som har med teknikk å gjøre, både lys og lyd, så jeg gleder meg til det som skjer først nå på tirsdag. Og seinere i år.

- Jenter blant de beste

- Noen av de aller dyktigste lysdesignerne i landet er jenter, sier Therese Østby-Haugen. Vi ser det også igjen i Moldejazz sine «unge produsenter», der vi har flust med veldig engasjerte jenter på arrangement og produksjon, og dette her på grunnplan vil vi dra nytte av i mange år framover.

Lydtekniker og musikkskolelærer Knut Morten Kårevik viker litt motvillig unna miksepulten når Hedda, Jakob og de tre voksne tar over. Jakob har bestemt at foto skal tas akkurat her!

- Ja, å håndtere pressen må de også lære seg, sier Halvor Holm. Så da ble det slik!