Ute med egen Rabalder-låt

MOLDE: Fredag gir Rabalderfestivalen ut låt, nemlig den offisielle Rabalder-låta «Glad og Sommerlett» laget av Amtmann Leths Døtre.

– Låta kom etter initiativ fra Amtmann Leths Døtre. Egentlig helt ut av det blå. Da de kom med den, synes vi den var utrolig catchy og fin. Den får frem den herlige sommerstemninga vi skal ha på Rabalder, forteller festivalsjef Eivind Fadnes.

Produsert av Lars Jones

Via festivalsjefens kontakter gjennom jobben i Amber booking i Oslo blir låta gitt ut og gjort tilgjengelig på Spotify og Itunes fra den 9. juni.

Låta er produsert av moldemannen Lars Jones fra Di Derre og gis ut av Drabant Music.

– Vi synes det helt utrolig at dette har kommet i stand! All honnør til Amtmann Leths Døtre, sier Fadnes.

Innflytter-trio

Amtmann Lehts Døtre, oppkalt etter Amtmanne Lehts gate i Molde, består av tre innflyttere til rosenes by; to østlendinger og en trønder. De ble etablert som gruppe i 2013 og kombinerer sang og tekst på sitt eget vis – og tuller gjerne med det som beveger seg i samfunnet.

Torsdag morgen framførte Marit Moum, Marie Midtsund og Ragnhild Barra Wisløff låta live på radio 1fm.

– Vi er tre innflyttere, men har født en del moldensere. Fem så langt, og flere er på vei, forteller Marie Midtsund.

Døtrene forteller at «Glad og Sommerlett» er en del av forestillingen Vinterreisa, trioens andre barneforestilling, som skal vises både 1. og 2. juli på Rabalderfestivalen.

– Det blir en morsom og fin forestilling, lover døtrene.

Fortsatt små nyheter på lur

Tre uke før verdens første Rabalderfestival går av stabelen i Reknesparken, forteller festivalsjefen at cirka 630 billetter er forhåndssolgt.

– Det er vi fornøyde med.Men vi må naturligvis selge mer. Nå er fokuset på å gjøre opplevelsen til de som kommer så god som absolutt mulig. Vi er ikke bekymret for billettsalget. Er produktet bra nok, dukker nok folk opp. Og vi er trygge på at barna som kommer på festivalen går ut av parken med et smil fra øre til øre, sier Fadnes, og legger til at han fortsatt har noen små nyheter på lur.