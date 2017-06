Første Skyhøyt i gang på Retiro

Med en håndfull publikummere, og med et Widerø-fly godt timet inn for landing, feide The Young Fogertys i gang de historiske første tonene på Retiro og den første Skyhøyt i Fjæra.

Creedence-bandet fra Flekkefjord er ikke kveldens headliner, noe som kan forklare at kun rundt 100 personer var med da bandet dro opp festivalsusen så godt som det lot seg gjøre. Og i det relativt gode været slappet folk godt av under skyene, mens sola glimret med sitt fravær. Publikum var ikke nærværende ved scenekanten heller, og vokalisten bad om mer lyd fra publikum da han ikke kunne høre applausen først.

Kiss-sønn på trommer

Ifølge samme vokalist har gruppen turnert utenlands og blant annet vært innom Hollywood og plukket opp sønnen til kjente Paul Stanley i Kiss. Som fungerer som langreist stand-in for bandets egentlige trommis fra Kristiansund, som kanskje hadde trøbbel med reiseavstanden.

Det fikk vi ikke vite av vokalist Ole Petter "Fogerty" Andreassen.

Neste artist, Morten Abel, går ventelig på scena klokken 20.30, før den royale avslutningen med Prince-tribute og "Purple Rain-showet" går ut i de små timer.

Og under The Young Fogertys første sett mer enn fordobler publikum seg, uten at allsangetrøkket til Creedence-perlene helt kan kalles skyhøyt.

Da klokka nærmet seg åtte var det flere hundre som hadde funnet vegen, i påvente av Morten Abel.