1FM nominert til seks radiopriser

Norsk Lokalradioforbund har nå nominert sine kandidater til årets Prix Radio. 1FM er nominert i seks av de totalt 18 kategoriene. Bare to radiokanaler har flere: Røverradioen med ni og Radio Nova med åtte.

– Det er svært gledelig med så mange nominasjoner fra lokalradiojuryen. Det gjenstår selvfølgelig å se hvor mange av våre bidrag som går videre til hovedjuryen. Vi har vært nominert tidligere år også, men aldri i så mange kategorier, sier kanalsjef Stian Viken i 1FM til Rbnett.

– Jeg har selv vært med i lokalradiojuryen, men selvfølgelig ikke i de kategorier vi har sendt inn bidrag i. Det lages mye god radio rundt om i landet og for oss i bransjen er det selvfølgelig litt stas bare det å bli nominert, sier Viken.

1FM er nominert i kategoriene Årets lokalradio, Årets lokale sendeflate (Frokostshowet), Årets direktesending (Fotballxtra), Årets nyhetsbulletin (Lokale nyheter), Årets humor (Overgang til DAB), Årets promo (Sesongstart 2017).

– Det produseres så mye fantastisk lokalradio hver eneste dag i Norge, og det har vært en fornøyelse å lytte til det beste av det beste som har blitt sendt det siste året. Til tross for at vi fikk inn færre bidrag i år enn i fjor er mitt inntrykk at nivået er høyere enn noen gang, sier Heidi Røneid, som representerer Norsk Lokalradioforbund i Hovedjuryen i Prix Radio.