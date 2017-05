Nattasanger på EP

– Det begynte med at jeg ble tante til Oliver (nå 12). Jeg spilte inn en egen nattasang til ham. Siden den gang har jeg fått to tantebarn til, og gjorde det samme for dem, sier saksofonist Ingrid Sæbø (33) fra Måndalen, bosatt i Oslo.

– Stas å være på Spotify

EP-en Treklang, bestående av instrumentallåtene «Oliver´s Lullaby», «Lullaby for Thomas» og «Nattasong til Tomine», er utgitt på JennyBeGood Records. «Oliver´s Lullaby» ble innspilt i Volda, mens de to øvrige låtene er innspilt i Stovner Rockefabrikk. Melodiene er mastret av Torgeir Kristiansen, og tilgjengelig på alle digitale plattformer.

– Jeg har fullt band bestående av proffe musikere på alle låtene. Kontrabassist Kristian Edvardsen har hjulpet meg med å arrangere nattasangene til Thomas og Tomine, sier Sæbø.

– Hva tenker tantebarna om at låtene deres er utgitt?

– Oliver på tolv synes det er veldig stas at nattasangen hans ligger på Spotify. Jeg synes det er fint at hver låt har sin historie, sier Sæbø.

– Elska korps

Saksofonisten startet sin musikalske vandring i Måndalen skulekorps. 13–14 år gammel ble hun med i Jazzlogen.

– Jeg elska korps, men da jeg begynte i lære hos Ytre Suløens Jass Ensemble tenkte jeg: «Herlighet! Det går an å bruke blåseinstrumentet til noe mer», sier Sæbø.

Roser Jazzlogen

Sæbø gikk musikklinja i Molde, deretter Toneheim folkehøgskole før hun kastet seg over musikkbachelor i Volda.

– Åra i Måndalen og Molde har vært helt fantastiske for meg. Jazzlogen og Ytre Suløen har et utrolig sterkt apparat å tilby unge musikere. Det har betydd mye. Jeg har opptrådt på Moldejazz flere ganger, seinest i fjor. Jeg kommer dessverre ikke i år, men jeg skal dit, og blir sikkert med Jazzlogen under gateparaden en av dagene, sier Sæbø, som har saksofonist og klarinettist Jens Arne Molvær som sin mentor og store inspirasjon.

Til Oslo i 2012

Da Sæbø var ferdig i Volda jobbet hun et par år ved kulturskoler på Sunnmøre, før hun bestemte seg for å pakke ned notestativ og sin Selmer tenorsaks for så å pakke de ut igjen i hovedstaden.

– Skulle jeg satse skikkelig måtte jeg dra til Oslo. I tillegg til å være frilansmusiker jobber jeg i Oslo kulturskole, hvor jeg har blåseundervisning i tre ulike korps, sier Sæbø.

Naken

«Treklang» er Sæbøs første soloutgivelse, noe hun gjør med skrekkblandet fryd.

– Det er litt skummelt. Tenk om folk ikke liker det. Man blir stående helt naken. Samtidig er det spennende. Mottakelsen har vært helt overveldende, det er kjempekjekt. Planen min framover er å fortsette å tørre å skrive egen musikk, sier Sæbø.