Ringenes Herre-maraton på Åndalsnes

RAUMA: – Denne gangen er det Peter Jacksons episke filmtriologi om Frodo, Gandalf, Aragon og de andre som skal opp på lerretet, sier Thomas E. Trana, leder for Rauma Mini Con som arrangerer maratonet sammen med Åndalsnes Kino.

– Ringenes Brorskap ble utgitt for 15 år siden, og vi ferier de fantastiske filmene med å samles lørdag 24. juni for å se utvidede versjoner av de tre klassikerne. Da skal vi forvandle hele kulturhuset for å ha J.R.R.-Tolkien maraton, forteller Trana.

Maratonbilletten inkluderer tre filmer, to måltider, underholdning og konkurranser.

– Kom som du er. Eller kom som du vil være. Dverg, alv, trollmann eller annet fra Ringenes Herre og Hobbiten -universet. Da er du med i trekningen av flotte premier, sier Trana.

Han forteller at oppslutningen om de to foregående maratonene har vært god.

– Vi er stolt av å ha bygd opp et lite miljø rundt dette. Ringenes Herre er det del som har spurt etter. Filmene står manges hjerter nær, sier Trana.