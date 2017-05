Engelsk popartist kommer med norsk band

Det er arrangør Skyhøy Live Scene som melder dette på sine Facebook-sider natt til tirsdag.

Der oppsummeres også store deler av artistens lange CV som musiker og låtskriver. Mest kjent er han nok for låtene "Won´t Let The Sun Go Down on Me" og "Wouldn´ It Be Good", fra hans første album, som solgte til platinium flere ganger.

I en periode hvor han trakk seg litt ut av rampelyset jobbet han med artister som Elton John, Cliff Richard, Bonnie Tyler og Ronan Keating.

Når han kommer til Bjørnsonhuset i regi av Skyhøyt live scene er det med et norsk band. Der er blant annet Mariann Aas Hansen med på vokal, sammen med Eline Smith. Ellers består bandet av Børge Petersen-Øverleir på gitar og vokal, Rino Johannessen på bass, Eirik-André Rydningen på trommer, Jon-Willy Rydningen på keyboards.

Dato for konserten i Bjørnsonhuset er 6. august.