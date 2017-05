Ilstad forteller at det er hektisk aktivitet to uker før det braker løs på Moldes nye festivalarena, Retiro.

– Nå er det mye planlegging som skjer, både teknisk og praktisk. Fordi det er en helt ny arena, trenger vi lenger tid enn normalt, sier Pål Henning Ilstad i Skyhøyt.

– Hvor mange er det kapasitet til?

– Vi bør ha inn 1.500 - 2.000, og vi har et tak på 3.500, fordi vi må ta hensyn til området.

– Er du fornøyd med billettsalget?

– Både ja og nei. Vi har ikke lagt noe særlig trykk på markedsføringa - det begynner vi med nå. Et salg på rundt 200-300 billetter er som forventet på dette tidspunktet. Vi føler at vi er i rute, sier Ilstad.

40 frivillige på plass

Ilstad forteller at Skyhøyt har fått mange henvendelser fra frivillige, både enkeltpersoner og foreninger.

– Nå har vi cirka 40 frivillige klare på to dager. Men det kan bli behov for flere, hvis politi og brannvesen krever det, sier Ilstad.

Han forteller at det blir parkeringsplass til rundt 450 biler på båthavna; men oppfordrer de som kan til å gå og sykle.

Scena blir rigget mot vest, mens publikum går inn på området mellom vollene fra grus-parkeringsplassen. På p-plassen blir det også satt opp ekstra toaletter, mens bar og matservering – fra Medly Truck og Pizzabaker’n - blir inne på området. Betaling skjer med Cash Card.

– Vi gjerder inn baren, både for å ha kontroll på 18-års aldersgrense, og for å få god flyt ved kassepunktene, forteller Ilstad, og legger til at det blir egen bar uten alkoholservering.

En test

Arrangøren forteller at Retiro er en helt ny arena for alle involverte parter - fra Skyhøyt selv, til kommune, frivillige, Lyd og Lys partner - samt artister og publikum.

– Dette blir en test. Blir det suksess, kan det hende det blir gjentakelse, for eksempel med en enkeltkonsert, sier Ilstad.

Følgende artister kommer til Skyhøyt i Fjæra 2. og 3. juni: Fogertys, Morten Abel og Prince-hyllesten Purple Rain (fredag), samt Brothers in Arms, Dina Misund og Kari Bremnes (lørdag). «Dørene» åpner kl. 18.00.