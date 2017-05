Full jubel for Langt over streken

– Jeg hadde en bombe i magen. Jeg greide nesten ikke snakke først. Men så ble det bra, sa Elin da hun gikk av scena og publikumsapplausen etter hvert hadde lagt seg.

Sammen med Ole Magnus Herje Bauer og Jan Rune Vestnes har hun laget og spilt i revyen «Langt over streken i Vestnes», som ble framført på Myra kulturhus på Vestnes i forrige uke. Imponerende 17 nummer gjennomførte de på rappen til stor jubel fra salen begge kveldene. Etter siste forestilling var skuespillerne svært godt fornøyd da de ble trampeklappet av scena.

– Det gikk kjempebra, mente Ole Magnus Herje Bauer, som briljerte med sine parodier.

Fra Fleksnes til Marcus & Martinus

Forestillingen var satt sammen av selvskrevne sketsjer, med utgangspunkt i meget folkekjære figurer som blant annet vaktmester Narvestad og de andre beboerne i Borettslaget, Fleksnes og hovedpersonene i Karl og Co. Her var også nyere kulturfenomener tatt på kornet, som Marcus og Martinus og en ellevill parodi på Kaptein Sabeltann. Flotte sanginnslag var det også blitt plass til.

Jobbet siden jul

De tre skuespillerne er elever på Vestnes kulturskole og med i Ungdomsgruppa, som er kulturskolens gruppe for elever med ulike hjelpebehov. Tidligere har de deltatt i flere oppsetninger, blant annet har de hatt stor suksess med en oppsetning om Bjørnstjerne Bjørnson som ble spilt i Alexandraparken i Molde, ”Langt over streken i Vestnes” har de jobbet med i flere måneder.

- Vi har jobbet målrettet med dette siden jul, sier Mette Mjelva, lærer ved kulturskolen og den som har regissert og dratt i trådene for å få forestillingen i stand.

– Ungdommene har sjøl bestemt hva slags figurer som skulle være med, og så har vi laget sketsjer rundt dem. Det er utrolig morsomt at det fungerte så bra, sier Mjelva, som gjerne vil ha flere med i Ungdomsgruppa.

– Vi har det utrolig morsomt sammen, men vi vil gjerne ha med flere. Her er alle er hjertelig velkomne uansett hvilke forutsetninger de har.

Erfaren hjelp

Etter sterkt ønske fra ungdommen sjøl var Vestnes sin egen revyveteran Terje Øvstedal hentet inn som skuespiller, medhjelper og altmuligmann til forestillingen.

– Kjempebra å ha med Terje. Han er veldig morsom, mener Jan Rune Vestnes, som i revyen hadde flere innslag sammen med Øvstedal som fikk salen til å riste av latter.

– Terje er selve gapskrattgeneralen, og ungdommene ser veldig opp til han. At vi har fått med han har vært helt fantastisk, sier Mjelva,

Imponert

Gapskrattgeneralen sjøl er full av lovord om Ungdomsgruppa.

– Fantastisk morsomt. Dette har vært en glede helt fra første stund, sier Øvstedal, som boltret seg på scena i kjent stil.

– Jeg er imponert over kreativiteten deres, disiplinen og arbeidsinnsatsen. Det var flere ganger under øvingene at de korrigerte meg når de ikke syntes det fungerte. Det er bra. Sluttresultatet er jeg veldig fornøyd med, sier Øvstedal.

Både Øvstedal, Mjelva og skuespillerne sjøl mener forestillingen bør være basis for nye prosjekt i revyformatet.

– Dette ga i alle fall mersmak. Vi har noen planer, sier Øvstedal lurt.