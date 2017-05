I år inviterer Molde Brass Band til festkonsert i Bjørnsonhuset for 26. året på rad.

- 17. mai-konserten har blitt en tradisjon som er like viktig som Stille Stund i domkirka lille julaften, sier korpsleder Randi Anita Dahle.

Griegs A-moll-konsert på repertoaret

Hun forteller at festkonserten nasjonaldagen også er en anledning til å spille og ta vare på det norske repertoaret, samt å invitere inn gjester.

- I år har vi invitert pianisten Martin Bredin. På repertoaret står Edvard Griegs A-mollkonsert, som Bredin skal framføre med brassbandet som akkompagnement. Det er et enormt flott verk, som de fleste kjenner til. Det er første gang på over 30 år at hele verket skal spilles i Molde, så det blir helt spesielt, sier Dale, og legger til at Helge Haukås - som også er trompetist - stiller som dirigent, mens Rolf Strand er konferansier.

Edvard Grieg komponerte for øvrig klaverkonserten i 1868 og urframførte verket året etter. A-mollkonserten har blitt enormt populær over hele verden, og de fleste pianister har den på sitt standardrepertoar.

Øvd i rundt en måned

Molde Brass Band, som endte på en 8. plass i elitedivisjonen i Norgesmesterskapet i år - og har en 3. plass fra 2009 som beste plassering - har en fast besetning på rundt 30.

- I løpet av året har vi rundt åtte repertoar vi øver inn. Til denne konserten har vi øvd i rundt en måned, samt at vi har ekstraøvinger nå som det nærmer seg nasjonaldagen, sier Dale, og legger til:

- Heldigvis har vi mange ressurssterke krefter i bandet. Det gjør at vi kan lage egne arrangement internt, og stadig fornye oss. Til denne konserten har Gustav Åberg arrangert en overtyre på rundt 13 minutter. Det er bare å glede seg!

Konserten starter kl. 18. 30 i Bjørnsonhuset 17. mai.