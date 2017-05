Ikke akkurat kommunestyre ...

Moldes varaordfører var en av mange som bidro til at festen på Plassen ble noe mer enn bare tv-titting på storskjerm.

Etter at juryene rundt om i de mange land kåret Portugal til årets vinner, var det juryen på Plassen sin tur. Her vanket det jubel til Sidsel Rykhus. Ap-politikeren som var på arrangementet for første gang, ble klappet fram som Grand Prix-festen mest fargerike. En annen som det ble lagt merke til er også sentral politiker i byens kommunestyre.

Ukrainsk inspirasjon

Kim Thoresen-Vestre ble av juryen hedret som sin komplette Grand Prix-kostyme. Han hadde i anledning kvelden latt seg inspirere av artisten fra vertslandet Ukraina. Med sitt sølvfargete kostyme, stjerne og diskokule på hodet bidro til SV-politikeren til at arrangementet definitivt ikke ble en grå affære.

– Jo da, jeg ser kanskje litt snål ut, men dette er den eneste i dagen det er mulig å komme unna med det. Dette hadde neppe gjort seg verken i kommunestyret eller på Bergmo ungdomsskole. Det passer fint å være litt Ukraina i kveld siden de er vertslandet, sier han.

– Samtidig ble det gjort et poeng av artisten jeg har latt meg inspirere av under semifinalene. Derfor seg jeg ut som han. Jeg synes dette er et kjempefint arrangement. Det kommer masse folk fra Molde, samt at mange også har reist langt for å få med seg festen. Jeg synes dette kjempegøy, sier han.

Alle gjestene har egne favoritter.

– Festen blir like god uansett om Norge vinner eller ikke. Vi heier på vår favoritt og sjølsagt på Norge også. Jeg er litt todelt. Jeg håper enten på Belgia eller Bulgaria, men det blir nok Italia som vinner. Jeg håper topp ti for Norge, men topp fem er neppe realistisk, fortalte Kim Thoresen-Vestre mens kvelden fortsatt var ung og artistene framførte sine bidrag.

Dame i blått

Også Kims ektefelle og politiske kollega i kommunestyret har gjort det til en tradisjon med sosial og fargerik feiring på Plassen.

Martine Solenes Finsås ble lagt merke til og fikk heder av juryen. Damen som var kledd i blått fra topp til tå med matchende blå parykk måtte sjølsagt be om en drink i baren like blå som kvinna sjøl.

– God var den ikke, men jeg bare måtte ha den, var Martines kjappe kommentar der hun nippet til den knallblå drinken.

For fjerde gang

Også hun var med i fjor. Det var sjølsagt også Torunn Halvorsen. Initiativtakeren både til arrangementet og arrangørorganisasjonen Molde på skeiva smilte fra topp til tå på det vellykkete arrangementet.

– For fjerde året er vi samlet her på Plassen. Vi har allerede booket Kafé Kurt for Grand Prix neste år. Dette er årets mest fargerike og artigste eventyr.

140 har meldt seg på festen. Bare noen få av dem er med i Molde på skeiva.

– Her er det cirka femti-femti skeive og streite. Her er stemningen topp uavhengig av hvem som vinner. Skulle Norge vinne løfter taket seg. Dette blir spennende og en god kveld uansett, fortalte Torunn Halvorsen.